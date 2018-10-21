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Olay iddia! Cemal Kaşıkçı cinayetinde McKinsey parmağı

Dünyayı sarsan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetinde, ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey tarafından Suudiler'e verilen Vizyon 2030 programına sosyal medyada getirilen eleştirilerin yer aldığı 9 sayfalık raporun etkisinin olup olmadığı tartışılıyor.

21 Ekim 2018 Pazar 12:39
Olay iddia! Cemal Kaşıkçı cinayetinde McKinsey parmağı

New York Times'ın haberine göre Suudi hükümeti 2015'te açıklanan tasarruf tedbirlerini özellikle Twitter'da eleştirenleri hedef aldı. Suudiler söz konusu tedbirlerin kamuoyu yansımasını araştırmak için ABD'li danışmanlık firması McKinsey'e bir rapor hazırlattı. Şirket 9 sayfalık raporunda önlemlerin negatif yansımalarının ağırlıkta olduğuna işaret etti.

Twitter'da etkili üç kişi rapora girdi

McKinsey raporunda üç kişinin Twitter'daki etkisinin diğer haber platformlarından iki kat fazla olduğu ifade edilirken bu kişilerden birinin Halid Alkami isimli bir yazar, diğerinin Kanada'da yaşayan Suudi yazar Ömer Abdulaziz olduğu ifade edildi. Üçüncü hesap ise Ahmad olarak tanımlanan bir isimsiz kullanıcıya aitti. Raporun yayınlanmasının ardından Alkami'nin ve Abdülaziz'in 2 kardeşinin tutuklandığı belirtilirken Ahmad kod adlı hesabın da hacklenerek kapatıldığı ileri sürüldü.

Mckınsey: kimseyi hedef göstermedik

Business Insider'e konuşan McKinsey yetkilisi sosyal medya etkisiyle ilgili raporun Suudi Arabistan hükümeti için hazırlanmadığını söyledi. Yetkili halka açık kaynaklardan oluşturulan raporun iç değerlendirme olduğunu ve kendilerinin kimseyi hedef göstermediklerini belirtti. Şirketin hükümetlerle hiçbir zaman kişileri ve fikirlerini hedef alan çalışmalar yapmadığı belirtilen açıklamada, raporun nasıl ve kimler tarafından paylaşıldığının araştırıldığı vurgulandı.

Kaşıkçı da eleştiriyordu

Ancak tüm bu yaşananların İstanbul Suudi Konsolosluğu'na öldürüldüğü ortaya çıkan Suudi muhalif yazar Cemal Kaşıkçı ile aynı döneme denk gelmesi dikkatleri çekti. Kaşıkçı da Suudi Prens Salman'ın icraatlarını eleştiren köşe yazıları kaleme alıyordu.

Yol haritası hazırlamıştı

Suudi hükümeti 2015 yılında petrol fiyatlarının düşmesi sonrasında tarihinde ilk kez bütçe açığı ile karşı karşıya kalmış ve uluslararası piyasalardan tahvil borçlanması yapmak zorunda kalmıştı. Twitter'da eleştiri raporu hazırlayan McKinsey o dönemde Suudi hükümete yol haritası niteliğinde bir 2030 raporu vermişti.

Türkiye iptal etmişti

McKinsey, Türkiye'de de ekonomik danışmanlık hizmeti tartışmasıyla gündeme gelmişti. Yeni Ekonomik Program (YEP) kapsamında maliyetleri düşürmek ve gelirleri artırmak için kurulması öngörülen Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'nin çalışmaları için McKinsey ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Tüm arkadaşlarımıza söyledim, bunlardan fikri danışmanlık bile almayacaksınız dedim. Gerek yok, biz bize yeteriz" sözleriyle  anlaşmanın iptal edildiğini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 12:39
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Cemal Kaşıkçı cinayeti
  4. McKinsey
  5. Suudi Arabistan

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