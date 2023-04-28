Olay iddia! Bak sen şu Zaniolo'ya...

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, devre arasında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı. Bu transferle birlikte Türk ve dünya basınında büyük ses getirmişti. İtalyan yıldızdan gelecek sezon adına flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 32. haftada Beşiktaş ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak isteyen sarı - kırmızılılar, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden start verdi.

Devre arasında Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

İtalyan basınının haberine göre Galatasaray, bu yaz Roma'dan ayrılması beklenen Andrea Belotti için harekete geçti.

Roma'da beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu için Galatasaray'ın hazır kıta olduğu ve sezon sonunda bitecek olan sözleşme sonrası en ciddi talip olarak dikkat çektiği ifade edildi.

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun Andrea Belotti'yi gelecek sezon için kadroda düşünmediği kaydedilirken, İtalyan yıldızın da kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı vurgulandı.

Belotti için Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun da devreye gireceği ve oyuncuyu ikna edeceği aktarıldı.

Bu sezon Roma ile 37 resmi maça çıkan Andrea Belotti, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.