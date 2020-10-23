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Gündem Olay iddia: Ali Babacan, Abdullah Gül'ü çileden çıkardı
Gündem

Olay iddia: Ali Babacan, Abdullah Gül'ü çileden çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde karşısına aday arayan muhaliflerin Ali Babacan ismini öne çıkarması 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü rahatsız etti. Bu iddiayı gündeme getiren ise Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:29:00 -
Olay iddia: Ali Babacan, Abdullah Gül'ü çileden çıkardı

Muhalifler, 2023 yılında yapılacak seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday çıkarmak için çeşitli isimleri öne çıkarıyor.

Son olarak AK Parti'yi bölmek için DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'ın ismi öne çıktı. 

Konuyla ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, çarpıcı bir iddiada bulundu.

Selvi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Ali Babacan'ın isminin öne çıkmasının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü rahatsız ettiğini ileri sürdü.

Abdulkadir Selvi kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Babacan’ın bir süredir partiyle ilgili konuları istişare etmemesi de not ediliyormuş. Ancak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Gül yerine Babacan isminin öne çıkması Abdullah Bey’i rahatsız etmiş.

Ali Babacan’ın da buna yeşil ışık yakması Gül cephesinde hesapları karıştırmış. Ben yine ihtiyatımı koruyorum. Ama Demirel’in dediği gibi, Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir.

'Uğruna darbeler yapılan Cumhurbaşkanlığı...'

Uğruna darbeler yapılan Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül ile Ali Babacan arasına kara kedi girmesine şaşırmam. Ama bu soğukluğun çapı nedir, giderilir mi yoksa daha da derinleşir mi orasını bilmiyorum."

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