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Spor Olay hakeme 2 hafta sonra görev!
Spor

Olay hakeme 2 hafta sonra görev!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında verdiği kararlarla eleştirilen ve son iki maçta görev alamayan Ali Şansalan, Ankaragücü-Ümraniyespor maçında görev yapacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hedef tahtasına oturttuğu ve 'Ali Maçalan' ifadelerini kullandığı hakem Şansalan'a yeni MHK yönetimi 1. ligde görev verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:01:00 -
Olay hakeme 2 hafta sonra görev!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında verdiği kararlarla eleştirilen ve son iki maçta görev alamayan Ali Şansalan, Ankaragücü-Ümraniyespor maçında görev yapacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hedef tahtasına oturttuğu ve 'Ali Maçalan' ifadelerini kullandığı hakem Şansalan'a yeni MHK yönetimi 1. ligde görev verdi.

 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. 

Serdar Tatlı'dan sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na getirilen Ferhat Gündoğdu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında verdiği kararlarla eleştirilen Ali Şansalan'a bu haftaki maçlarda görev verdi.

Şansalan, TFF 1. Lig'de oynanacak olan MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında görev yapacak.

 

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