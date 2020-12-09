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Spor Olay hakem Coltescu ortadan kayboldu
Spor

Olay hakem Coltescu ortadan kayboldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint Germain-Başakşehir maçında ırkçılığa imza atan Rumen hakem Coltescu, trio ülkeye dönerken ekibin yanında yer almadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:43:00 -
Olay hakem Coltescu ortadan kayboldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece başlayan ve devamı bu akşam oynanacak Paris Saint Germain - Başakşehir maçının tatil olmasına neden olan 4. hakem Sebastian Coltescu kayıplara karıştı. UEFA'nın kararı gereği maçtan el çektirilen hakem grubu bugün Fransa'dan Romanya'ya dönerken, Coltescu havalimanında ortalıkta gözükmedi.

Maçın orta hakemi Ovidiu Hategan, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kısa bir açıklama yaparken, Coltestu'nun Rumen polisi tarafından başka bir kapıdan çıkarıldığı ileri sürüldü. Hategan, "Herhangi bir açıklama yapamayız. UEFA ile konuşmalarımız devam ediyor. Normalde cevap verirdim ama şu anda yapamam. Açıkçası, perişan durumdayız, ama lütfen sessizliğimize saygı duyun ve durumu anlayın" açıklamalarını kullandı.

Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo için 'siyah adam' ifadesini kullanarak, tarihi skandalın baş mimarı olan Sebastian Coltescu'nin ise koruma altına alındığı ileri sürülüyor. UEFA'nın, yerel makamlardan Coltescu için koruma talebinde bulunduğu ileri sürülüyor. Fransa'dan Romanya'ya diğer hakemlerle birlikte geldiğini düşünüyen Coltescu'nun, Rumen polisi tarafından uçaktan alınıp başka bir çıkıştan evine götürdüğü ileri sürülüyor.

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