Olay adam Fatih Terim canlı yayına bağlandı!

Fatih Terim canlı yayına bağlandı Sinan Engin ile kupa sayısını konuştu. Sinan Engin, Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden teklifler geldiğini iddia etti.

Beyaz TV'deki futbol programında yorumculuk yapan Sinan Engin, Fatih Terim'le ilgili bir iddia gündeme getirdi. Fatih Terim'in dünya kupasına katılacak ülkelerden birinden teklif aldığını dile getiren Sinan Engin, "Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var" ifadelerini kullandı.

Canlı yayına katıldı

Fatih Terim aynı programa Sinan Engin'i cep telefonundan arayarak katıldı. Telefon konuşmasında Fatih Terim'le "kupa" diyaloğuna giren Sinan Engin, "23 kupanız mı var hocam?" diye sordu. Terim'in cevabı ise "30 küsur kupam var diye biliyorum. Galatasaray'da kaç, şaşırdım, unuttum şu anda. 20'nin üstünde biliyorum Sinan ama çok da emin değilim" oldu.

Fatih Terim'in kaç kupası var?

Efsane teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında kazandığı kupa sayısı 20 (1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Süper Kupa)