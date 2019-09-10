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"Olası bir ekonomik krize milyarlarca avro ile karşı koyabiliriz"

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz:- "Almanya ve Avrupa'da ekonomik krizin patlak vermesi durumunda bu krize milyarlarca avro ile karşı koyabilecek durumdayız"

10 Eylül 2019 Salı 16:07
"Olası bir ekonomik krize milyarlarca avro ile karşı koyabiliriz"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, "Almanya ve Avrupa'da ekonomik krizin patlak vermesi durumunda bu krize milyarlarca avro ile karşı koyabilecek durumdayız." dedi.

Scholz, Meclis Genel Kurulu'daki bütçe görüşmelerinde, 2020'deki 350 milyar avroluk federal devlet bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Alman ekonomisinin bir durgunluğa girmesi halinde büyük bir teşvik paketine hazır olduklarını belirten Scholz, federal devlet bütçesinin altıncı kez olmak üzere bu yıl da borçlanmadan finanse edileceğini söyledi.

Scholz, federal milletvekillerine hitaben "Almanya, borçlanmadan gerekenleri yapacak." ifadesini kullandı.


- "Almanya, sağlam finansal temellere sahip"


Ülkesinin sağlam finansal temellerine işaret eden Scholz, "Almanya ve Avrupa'da ekonomik krizin patlak vermesi durumunda bu krize milyarlarca avro ile karşı koyabilecek durumdayız." dedi.

Şu anda bir ekonomik kriz bulunmadığını, olduğu zaman da krize karşı aktif bir politika gerçekleştireceklerini ifade eden Scholz, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomiye zarar verdiğini söyledi. Scholz, taraflara bir an önce bu ticaret savaşını bitirme çağrısında bulundu.


- "Ülkede yapısal sorunlar var"


Analistler, Almanya'da bundan sonra herhangi bir mali politikanın 2008-2009 finansal krizi sonrasındaki mali politikalardan daha karmaşık olacağını belirterek, "O zaman ekonominin temeli sağlam olduğu için banka kurtarma ve kısa süreli çalışma gibi devlet önlemleri başarılı oldu. Bu sefer ülkede yapısal sorunlar var." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki dijitalleşme, altyapı veya otomotiv endüstrisini örnek gösteren analistler, bu nedenle Almanya'nın, kısa vadeli teşvik ve uzun vadeli büyüme potansiyelini sağlayacak iki yönlü bir teşvik paketine ihtiyacı olduğunu kaydetti.



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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:07
  1. Almanya
  2. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz
  3. Bütçe

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