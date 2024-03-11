Olacak iş değil! Uçuş sırasında pilotlar yarım saat uyuya kaldı!

Endonezya'da Batik Air Havayolları'na ait yolcu uçağının, Kendari-Cakarta seferi sırasında pilot ve yardımcı pilotun aynı anda uyuya kalmasından dolayı dakikalarca rotasından saparak ilerlediğinin tespit edildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, Batik Air Havayolları'na ait yolcu uçağının pilotlarının uçuş sırasında 28 dakika uyuması nedeniyle soruşturma başlatıldığıı duyurdu.

Endonezya devlet haber ajansı Antara, 25 Ocak'ta Kendari-Cakarta seferi sırasında pilot ve yardımcı pilotun aynı anda uyuya kalmasından dolayı uçağın dakikalarca rotasından saparak ilerlediğinin tespit edildiğini bildirdi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi'nin (KNKT) ön raporuna göre, uçuş sırasında sapmadan dolayı 153 yolcu ve mürettebatın yaralanmadığını ve uçakta da hasar yaşanmadığı belirtildi. BTK6723 sefer sayılı uçuş 2 saat 35 dakika sürdüğü ve başarıyla Cakarta'ya indiği de ifade edildi. Rapora göre, ikinci pilot, günün erken saatlerinde kaptan pilota "yeterince dinlenemediğini" bildirmişti.

Uçak Kendari'den ayrılıp seyir irtifasına ulaştıktan sonra, kaptan pilot da dinlenmek için izin istedi ve ikinci pilot uçağı devraldı.

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Rapora göre, inişe yaklaşık 90 dakika kala ikinci pilot da "yanlışlıkla" uykuya daldı.

İkinci pilot tarafından kaydedilen son iletişimden 12 dakika sonra, bölge kontrol merkezinin uçağa ulaşmaya çalıştığı ancak pilotlardan herhangi bir yanıt gelmediği belirtildi.

KULEYE YALAN SÖYLEDİLER

Kaydedilen son iletişimden yaklaşık 28 dakika sonra, kaptan pilot uyandı ve uçağın doğru rotada olmadığını fark etti. Bu noktada ikinci komutanı uyandırdığı ve kuleye yanıt verdiği belirtildi.

Kaptan pilot, kule ile iletişimde uyuyakaldıklarını saklayarak bir "radyo iletişim problemi" yaşandığını söyledi.

Raporda pilotların isimleri açıklanmadı ancak kaptan pilotun 32, ikinci pilotun ise 28 yaşında Endonezyalı olduğu açıklandı.

Raporda, ikinci pilotun bir aylık ikizleri olduğu ve "karısının bebeklere bakmasına yardım etmek için uykusuz kaldığı" kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.