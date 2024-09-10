Olacak iş değil! Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs milli maçta sakatlandı.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Senegal ile Burundi karşı karşıya geldi.
Bingu Stadyumu'nda oynanan maçta Senegal rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Senegal’e galibiyeti getiren golü 71. Dakikada Ismaila Sarr (P) kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Galatasaray’ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs’tan kötü haber geldi.
Yıldız futbolcu mücadelenin 90. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.