  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Olacak iş değil! Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı
Spor

Olacak iş değil! Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 10:19:00 -
Olacak iş değil! Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs milli maçta sakatlandı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Senegal ile Burundi karşı karşıya geldi.

Bingu Stadyumu'nda oynanan maçta Senegal rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Senegal’e galibiyeti getiren golü 71. Dakikada Ismaila Sarr (P) kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Galatasaray’ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs’tan kötü haber geldi.

Yıldız futbolcu mücadelenin 90. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray gözünü kararttı! Dünya yıldızına teklif!
Galatasaray gözünü kararttı! Dünya yıldızına teklif!

Spor

Galatasaray gözünü kararttı! Dünya yıldızına teklif!

Galatasaray'da kriz kapıda! Bakalım ne cevap verecekler! Öyle bir şey oldu ki akıllara zarar!
Galatasaray'da kriz kapıda! Bakalım ne cevap verecekler! Öyle bir şey oldu ki akıllara zarar!

Spor

Galatasaray'da kriz kapıda! Bakalım ne cevap verecekler! Öyle bir şey oldu ki akıllara zarar!

Galatasaray, Cicaldau'nun takımını açıkladı
Galatasaray, Cicaldau'nun takımını açıkladı

Spor

Galatasaray, Cicaldau'nun takımını açıkladı

Arda Güler Galatasaray'a mı geliyor? Aileden açıklama var
Arda Güler Galatasaray'a mı geliyor? Aileden açıklama var

Spor

Arda Güler Galatasaray'a mı geliyor? Aileden açıklama var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23