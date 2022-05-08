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Gündem Okyanus ötesinden CHP’li İmamoğlu’na mesaj: ‘Yalnız değilsin Ekrem!’
Gündem

Okyanus ötesinden CHP’li İmamoğlu’na mesaj: ‘Yalnız değilsin Ekrem!’

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “İmamoğlu yalnız değildir!” sözleriyle destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 20:52:00 -
Okyanus ötesinden CHP’li İmamoğlu’na mesaj: ‘Yalnız değilsin Ekrem!’

Karadeniz gezisindeki VIP otobüsünde Nagehan Alçı’nın yer alması nedeniyle CHP tabanından tepki çeken Ekrem İmamoğlu’na FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan’dan destek geldi. 

FETÖ’den Ekrem’e destek!

Karadeniz’e yaptığı bayram ziyaretiyle tepkilerin odağı haline gelen Ekrem İmamoğlu zor günler yaşıyor. CHP’lilerin yoğun tepki gösterdiği Ekrem İmamoğlu’na Pensilvanya şeytanı Fetullah Gülen’in militanlarından firari Adem Yavuz Arslan destek mesajı gönderdi. Adem Yavuz Arslan, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“İmamoğlu yalnız değildir!”

CHP’li Ekrem’in FETÖ ilişkisi deşifre olmuştu 

FETÖ kanallarının müdavimi olarak bilinen Ekrem İmamoğlu, 2013’de ortaya çıkan dershane krizinde terör örgütü FETÖ’cülerin sesi olduğu ortaya çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun FETÖ’nün Samanyolu’nda spor programı yaptığı da biliniyor. 

 

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Yorumlar

Osmanlı

Dün ali koç a bana desteğinin olmadigini ispat ettin diyordunya şimdi bu köpeklerede bi ses ver

fetösavar

sümüklünün desteğini bilmeyen var mı allah aşkına???
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