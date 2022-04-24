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Gündem Öküz öldü ortaklık bozuldu... Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’nın babası hakkında flaş karar
Gündem

Öküz öldü ortaklık bozuldu... Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’nın babası hakkında flaş karar

Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı’nın babası Mustafa Subaşı ile ilgili çarpıcı bir karar aldı. Ilıcalı, Subaşı ile 2018’de kurduğu terlik üretimi yapan şirketteki ortaklığını bitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 11:48:00 -
Öküz öldü ortaklık bozuldu... Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’nın babası hakkında flaş karar

Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı’nın babası Mustafa Subaşı, 2018 yılında ortak şirket kurmuştu.

Ilıcalı, Erzurum’da kurulu fabrikasında terlik üretimi yapan ve hem iç pazara hem de yurt dışına satan şirket ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

İddiaya göre 9 Kasım 2018’de resmi olarak faaliyete giren şirketin yönetim kurulu başkanı Acun Ilıcalı idi. Şirket, Şeyma Şubaşı’nın babası Mustafa Subaşı ve Ilıcalı şirketin yüzde 50 ortağı olarak işletmeye devam ediyordu. Ancak son ortaklık kayıtları incelendiğinde eski kayınpederin ortaklıktan çıktığı  tespit edildi.

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