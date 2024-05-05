Okurlar arasında basın özgürlüğü münakaşası
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun, RSF’nin gazeteciler arasındaki ayrımcılığı ortaya koyduğu yazısına gelen okur yorumları arasında iki mesaj dikkat çekti.
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) İsrail’i basın özgürlüğü konusunda Türkiye’den daha ileride görmesini eleştirdi.
Karahasanoğlu’nun yazısına, Nuran Devres isimli okurumuzdan bir eleştiri geldi. Devres, RSF’nin tepki çeken ifadelerine destek verdi, Türkiye’de basın özgürlüğünün olmadığını savundu.
Bir diğer okurumuz, Uğur, Nuran Devres’in eleştirisine muazzam bir cevap verdi. Cevapta, Türkiye hakkındaki verilerin kimler tarafından tutulduğu vurgulandı, basın özgürlüğü adı altında İsrail’in övülmemesi gerektiği ifade edildi.
İşte o yorumlar: