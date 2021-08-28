Okumuş adamlar böyle yaparsa! Savcı-doktor kavgasında son perde

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Kemal Gökhan Günel ile Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül arasındaki "muayene" tartışması, "istifa" getirdi.

Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ortopedi tedavisi yaptırdı. 12 Nisan'daki kontrol günü de tekrar hastaneye geldi. Bülbül, Dr. Kemal Gökhan Günel'in odasına girip, muayene olmak istedi. Dr. Günel, tedaviyi ilk yapan doktorun kontrol etmesi gerektiğini söyledi. İkili arasında tartışma yaşandı. Dr. Günel olay günü gözaltına alınıp, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Verdikleri ifadeler ortaya çıktı

Dr. Kemal Gökhan Günel, ifadesinde, yaşanan tartışmayı şöyle anlattı: "Odama girdiğinde, randevusu olup olmadığını sordum. 'Randevusunun olmadığını' söyledi. Melihşah Bey ile tedaviye devam etmesi gerektiğini, beni acil hastanın beklediğini belirterek çıkmak istedim. Savcı Bey, 'Bana akıl verme bana bakacaksın' dedi. Hastanın doktor seçme hakkı olduğu kadar doktorun da hasta seçme hakkı olduğunu, bu üslupla artık kendisine yardımcı olamayacağımı söyledim. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyip, 'Seninle uğraşacağım. Bak şimdi gerekli yerleri arıyorum bana nasıl bakacaksın' dedi. İstediği yere şikayet edebileceğini belirterek odadan çıktım. Başhekime durumu anlatıp tekrar odaya döndüğümde Savcı Bey'in 'Hakkında gerekeni yapacaklar, ilgili yerleri aradım' dedi. Ben de güvenlik ve polisi çağırıp, Savcı Bey'in dışarı çıkartılmasını istedim. Tehdit ettiği için Savcı Bey'den şikayetçi oldum."

'Dere geçilirken at değiştirilmez' dedi

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül de verdiği ifadede şunları söyledi: "Bacağımdaki alçıyı aldırmak için Dr. Melihşah Bey'den randevu alıp, hastaneye gittim. Melihşah Bey'in odasına geldim, kapı yarıya kadar açıktı, içeri girdiğimde başka bir doktor vardı. Yanındaki sekretere Melihşah Bey ile randevum olduğunu söyleyince sekreter izinli olduğunu belirtti. Melihşah Bey'in muayene edip, bacağımda alçıyı incelteceğini ya da çıkartacağını anlatırken araya giren Dr. Günel, 'doktoru kimse o ilgilensin, dere geçilirken at değiştirilmez, hastanın doktor seçme hakkı varsa doktorun da hasta seçme hakkı olduğunu' belirtip 'Sana bakmıyorum' dedi. Cumhuriyet Savcısı olduğumu söyledim. Biraz durakladıktan sonra 'Kim olursan ol nereye şikayet edersen et' diyerek odadan çıktı. Başhekimi arayarak durumu anlattım. Bir süre sonra doktor tekrar geldi, 'Sen kim oluyorsun, beni sürdürecekmiş, terbiyesiz' dedi. Ben de 'haddini bil sınırlarını aşma' diye cevap verdim. Sonra polis ve güvenlik görevlileri geldi. Dr. Günel hakkında bu davranışları nedeniyle şikayetçi olmaya karar verdim."

Savcı Bülbül için 'takipsizlik' kararı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül'ün soruşturma dosyası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bülbül hakkında "Basit yaralama suçunda delil yetersizliğinden, tehdit suçunda delil yetersizliği ve unsur yokluğu" nedenleriyle "kovuşturma yapılmasına yer olmadığı" kararı verildi.

Dr. Günel hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla hazırlanan iddianame ise Osmaniye 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Dr. Mehmet Gökhan Günel'in avukatı Cengiz Bayram, Cumhuriyet Savcısı hakkında verilen "takipsizlik" kararı için, Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunduklarını söyledi. Av. Bayram, hastane idaresinin Dr. Günel'e "kınama" cezası verdiğini, Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz edip, bu kararı durdurduklarını ancak idarenin bu kez "uyarı" cezası verdiğini belirtti.

İstifa etti!

Avukat Cengiz Bayram, Dr. Günel'e "mobbing" uygulandığını iddia ederek, Dr. Kemal Gökhan Günel'in, kamu görevinden istifa ettiğini açıkladı.