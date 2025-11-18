  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Okulun tuvaletinde gizli kamera bulundu!
Yerel

Okulun tuvaletinde gizli kamera bulundu!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Okulun tuvaletinde gizli kamera bulundu!

Adana'da bir özel lisenin idari binasında kadınların kullandığı öğretmenler tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen E.İ. isimli erkek öğretmen, tutuklandı.

Adana'da bir özel lisenin idari binasında kadınların kullandığı öğretmenler tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen E.İ. isimli erkek öğretmen, tutuklandı.

Olay, 24 Eylül'de kentteki bir özel lisede meydana geldi. İddiaya göre, idari binada öğretmenlerin kullandığı kadınlar tuvaletine giren bir öğretmen, gider mazgalında bir gizli kamera bulunduğunu fark edince okul yönetimine bildirdi. Konuyla ilgili inceleme başlatan yönetim, kamerayı görsel sanatlar öğretmeni E.İ.'nin yerleştirdiğini tespit etti. E.İ.'nin görevine son veren yönetim, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine E.İ., polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde okulun idari binasındaki kilitli kadın öğretmenler tuvaletine kamera yerleştirdiğini itiraf eden E.İ., bunu okuldaki bazı öğretmenlerin kendisinin yönetici olduktan sonra hakkında dedikodu yapıp yapmadıklarını merak ettiğinden yaptığını söyledi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede verdiği ifadesinde ise suçlamaları kabul etmeyen E.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon
Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon

Dünya

Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk
İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Gündem

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Bunlara idam şart: 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu!
Bunlara idam şart: 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu!

Yerel

Bunlara idam şart: 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'
Dünya

'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: Tarihin dönüm noktaları genellikle adaletin en çok ihlal edildiği, insan vicdanının en derinden sarsıldı..
İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!
Gündem

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

İBB iddianamesinde bir itirafçı, Gazeteci Nagehan Alçı için Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile otelde 5-6 saatlik görüşme yaptığı iddiasında..
Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?
Gündem

Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

Kendilerini her fırsatta “Atatürkçü”, “Kemalist”, “Cumhuriyetçi” olarak tanıtan bazı ünlü isimlerin çocuklarına verdikleri isimler tartışma ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23