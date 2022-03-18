  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı yakalandı
Yerel

Okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ilkokulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran silahlı şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 11:23:00 -
Okulun kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta ilkokulda çalışan özel güvenlik görevlisi Hilal İ'yi okul bahçesinde beklediği sırada tabancayla kaçıran ve daha sonra serbest bırakan zanlı E.A. ve arkadaşı H.C.S'nin saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi de adreslerinde yakaladı.

Polislerin ifadesine başvurduğu Hilal İ'nin zanlı E.A. ve arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yavuzlar Mahallesi'ndeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda çalışan özel güvenlik görevlisi Hilal İ, okul bahçesinde beklediği sırada E.A. tabancayla içeriye girmiş, bahçede öğrencilerin de bulunduğu sırada tabancayla havaya iki kez ateş ettikten sonra Hilal İ'yi arkadaşı H.C.S'nin kullandığı otomobile zorla bindirerek kaçırmıştı. E.A, olaydan bir gün sonra Hilal İ'yi kent merkezinde bırakıp arkadaşıyla kaçmayı sürdürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahar Candan'ın bir rezilliği daha patlak verdi! Bir günlük tanışık olduğu adamın odasına gitti soluğu karakolda aldı!
Medya

Bahar Candan'ın bir rezilliği daha patlak verdi! Bir günlük tanışık olduğu adamın odasına gitti soluğu karakolda aldı!

Rezil yaşam tarzıyla magazin sayfalarında çarşaf çarşaf yarı çıplak fotoğrafları sergilenen Bahar Candan, bir günlük tanışık olduğu 'Alparsl..
Skandal: Seda Sayan, evlenmek üzere olan vokalistini albüm karşılığı ayarttığı ortaya çıktı!
Gündem

Skandal: Seda Sayan, evlenmek üzere olan vokalistini albüm karşılığı ayarttığı ortaya çıktı!

Mide bulandıran ilişkilerin yer aldığı magazin dünyasındaki bir skandal daha patlak verdi. Şarkıcı Seda Sayan'ın, 3 ay öncesine kadar Lara Ş..
Efsane
Kültür - Sanat

Efsane "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" filmi için sürpriz karar

İslam dünyasının unutulmaz filmli "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" 45 yılın ardından beyaz perdede izleyenlerle buluşacak. Film 4K olarak göster..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay