Okulun ilk gününde 19 okul servis aracına ceza verildi
Antalya’da yeni eğitim öğretim yılının ilk günündedenetlenen19 okul servis aracına para cezası uygulandı.10 Eylül 2019 Salı 12:33
Antalya’da yeni eğitim öğretim yılının ilk günündedenetlenen19 okul servis aracına para cezası uygulandı.
Güvenli servis taşımacılığı, trafik güvenliğinin sağlanması veservis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde 89 okul servis aracı kontrol edildi.Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Yapılan denetimlerde 19sürücüye3 bin 073 TL idari trafik para cezası uygulandı.
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