0553 313 94 23

Okulun bahçe demir kapısı küçük öğrencinin üzerine düştü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 11 yaşındaki bir öğrenci, okul bahçe demir kapısının üzerine düşmesi sonucu hastanelik oldu.

10 Eylül 2019 Salı 11:57
Okulun bahçe demir kapısı küçük öğrencinin üzerine düştü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 11 yaşındaki bir öğrenci, okul bahçe demir kapısının üzerine düşmesi sonucu hastanelik oldu.


Olay, Atakum ilçesinde bulunan özel bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.B.’nin kullandığı 55 C 0883 plakalı öğrenci servisi okul içerisine girerken bahçenin demir raylı kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapı yerinden çıkarak okulun öğrencisi H.E.K.’nin (11) üzerine devrildi. Yere düşen çocuk başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı çocuk özel bir hastaneye kaldırıldı. Okul servis sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Tunç Soyer, PKK iltisaklı o belediyeye gideceğini duyurdu!
    1. CHP'li Tunç Soyer, PKK iltisaklı o..
    2. TİKA'dan Sırbistan'da "Narkotik Suç..
    3. İmamoğlu, Erdoğan’ı İBB’ye davet edecek
    4. Multinet Up, müşteri hizmetlerini..
    5. Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardından
    6. Türkiye ve ABD arasında 100 milyar..
    7. Ülke genelinde trafik güvenliği..
    8. FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na..
    9. Okulun ilk gününde 19 okul servis..
    10. Hakkari’de fizibilite hazırlama..
    11. Ekonomistler, politika faizinde..
    12. "Davete elbette ki katılacağız"
    13. 8. İslam İktisadı Atölyesi için geri..
    14. Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4..
    15. Hevi Peköz kimdir? Hevi Peköz HDP..
    16. "Omuz ağrıları, kadınlarda daha sık..
    17. Samsun’da otomobil takla attı
    18. Karacabey Belediyespor’a baklavalı..
    19. Tarihi Başçarşı'da aşure dağıtıldı
    20. Çiğli’de barış türküleri söylendi
    21. Karaciğer "süper soğutma" yöntemiyle..
    22. “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu..
    23. Altay’da Oğuz Han sevinci
    24. Şube Müdürü Sarıfakıoğulları’na veda..
    25. İzmir’in kurtuluş coşkusu
    26. Kansere karşı “milli ve yerli ilaç”
    27. Hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi..
    28. Kırklareli’nde 500 yıllık caminin..
    29. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
    30. THY'den Güney Avrupa'da indirim..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!