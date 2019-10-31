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Yerel

Adana'da dengesini kaybeden öğrenci 3. kattan düştü

Adana'da okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki O.M., yaralandı.

2019-10-31 15:12:00 -
Adana'da dengesini kaybeden öğrenci 3. kattan düştü

Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki Manas İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi O.M., iddiaya göre okulun 3'üncü kattaki penceresinden sarktı. O.M., bir anda dengesini yitirip düştü.

Öğretmenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan O.M.'nin ayaklarının kırıldığı belirlendi.

Olayı haber alıp gelen veliler, okulun pencerelerinde demir korkuluklarının bulunmadığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

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Yorumlar

Ben Bilmem...

Okulun hiç bir camında koruma muhafazalık yok...Düşmesi çok normal...
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