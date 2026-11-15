Eşi benzeri görülmemiş skandal: Dünyanın en büyük istihbarat operasyonu
Çin, dünyanın en büyük istihbarat operasyonlarından birini başlattı. Jensen Huang özel servislerin hedefi oldu.
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Çin, dünyanın en büyük istihbarat operasyonlarından birini başlattı. Jensen Huang özel servislerin hedefi oldu.
Çin, teknoloji sektörünü güçlendirmek ve küresel ölçekte üstünlük sağlamak amacıyla dünyanın en büyük istihbarat operasyonlarından birini başlattı. The Wall Street Journal gazetesinin yazdığına göre, dünyaca ünlü Nvidia şirketinin lideri Jensen Huang bu çaplı bir kampanyanın ana hedeflerinden biri haline gelmiş olabilir.
Eşi benzeri görülmemiş ölçekte istihbarat ve ABD'nin endişeleri Belirtildiğine göre, bunun temel amacı Çin ekonomisini geliştirmek, silahlı kuvvetleri modernize etmek ve ülke içinde ve dışında etkisini genişletmek için gerekli olan ileri teknolojileri ele geçirmektir. Avrupa istihbarat servislerinin değerlendirmesine göre, Çin'de güvenlik ve istihbarat alanında yaklaşık 600 bin kişi faaliyet göstermektedir. Batılı yetkililer, dünyada bu ölçekte başka bir benzer faaliyetin olmadığını vurguluyor. ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Teşkilatı'nın eski çalışanı Nicholas Eftimiades'e göre, Batı bu tür bir yaklaşıma alışkın değil ve buna karşı korunma mekanizmalarına tam olarak sahip değil.
Amerikalı yetkililer, Çin özel servislerinin Singapurlu Megaspeed şirketiyle bağlantılı bir kadın olan Alice Huang ile olan ilişkileri aracılığıyla Jensen Huang'ı etkilemeye çalıştığından ciddi endişe duyuyor. İngiliz MI6 istihbaratının eski direktörü Nigel Inkster'a göre Huang, Pekin için sadece önde gelen bir teknoloji şirketi lideri değil, aynı zamanda Başkan Donald Trump'a yakınlığı ve yönetimin çip ihracat politikasına etki etme imkanı nedeniyle de son derece büyük bir ilgi odağı haline geldi.
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