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Ve Osimhen'in sonucu merakla beklenen maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu Dünyanın en büyük istihbarat operasyonu: Eşi benzeri görülmemiş skandal Dünyanın en iyi domatesleri belli oldu! Türkiye'den hangi ürünü listeye girdi? Vlahovic'in gölgesinde mi, yoksa İngiltere'nin devinde mi? Yönetim ne yapacak? Almak için sıraya giriyorlar: Tanesi 100 bin lira! Türkiye paylaşıyor dünya öğreniyor! Orman yangınlarında tecrübe transferi THY'den Japonya'ya özel tanıtım! Yeni reklam filmi beğeniye sunuldu Sakın bunu yapmayın... Ne boya ne kına! Beyazlayan saça bu formül: Daha koyu görüntü çıkarıyor Saddam’ın generalinin ilginç hikayesi: Emrinde 1000 kişi vardı şimdi oto yıkıyor!
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Eşi benzeri görülmemiş skandal: Dünyanın en büyük istihbarat operasyonu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eşi benzeri görülmemiş skandal: Dünyanın en büyük istihbarat operasyonu

Çin, dünyanın en büyük istihbarat operasyonlarından birini başlattı. Jensen Huang özel servislerin hedefi oldu.

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Foto - Eşi benzeri görülmemiş skandal: Dünyanın en büyük istihbarat operasyonu

Çin, teknoloji sektörünü güçlendirmek ve küresel ölçekte üstünlük sağlamak amacıyla dünyanın en büyük istihbarat operasyonlarından birini başlattı. The Wall Street Journal gazetesinin yazdığına göre, dünyaca ünlü Nvidia şirketinin lideri Jensen Huang bu çaplı bir kampanyanın ana hedeflerinden biri haline gelmiş olabilir.

#2
Foto - Eşi benzeri görülmemiş skandal: Dünyanın en büyük istihbarat operasyonu

Eşi benzeri görülmemiş ölçekte istihbarat ve ABD'nin endişeleri Belirtildiğine göre, bunun temel amacı Çin ekonomisini geliştirmek, silahlı kuvvetleri modernize etmek ve ülke içinde ve dışında etkisini genişletmek için gerekli olan ileri teknolojileri ele geçirmektir. Avrupa istihbarat servislerinin değerlendirmesine göre, Çin'de güvenlik ve istihbarat alanında yaklaşık 600 bin kişi faaliyet göstermektedir. Batılı yetkililer, dünyada bu ölçekte başka bir benzer faaliyetin olmadığını vurguluyor. ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Teşkilatı'nın eski çalışanı Nicholas Eftimiades'e göre, Batı bu tür bir yaklaşıma alışkın değil ve buna karşı korunma mekanizmalarına tam olarak sahip değil.

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Foto - Eşi benzeri görülmemiş skandal: Dünyanın en büyük istihbarat operasyonu

Amerikalı yetkililer, Çin özel servislerinin Singapurlu Megaspeed şirketiyle bağlantılı bir kadın olan Alice Huang ile olan ilişkileri aracılığıyla Jensen Huang'ı etkilemeye çalıştığından ciddi endişe duyuyor. İngiliz MI6 istihbaratının eski direktörü Nigel Inkster'a göre Huang, Pekin için sadece önde gelen bir teknoloji şirketi lideri değil, aynı zamanda Başkan Donald Trump'a yakınlığı ve yönetimin çip ihracat politikasına etki etme imkanı nedeniyle de son derece büyük bir ilgi odağı haline geldi.

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