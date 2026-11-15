Eşi benzeri görülmemiş skandal: Dünyanın en büyük istihbarat operasyonu

Eşi benzeri görülmemiş ölçekte istihbarat ve ABD'nin endişeleri Belirtildiğine göre, bunun temel amacı Çin ekonomisini geliştirmek, silahlı kuvvetleri modernize etmek ve ülke içinde ve dışında etkisini genişletmek için gerekli olan ileri teknolojileri ele geçirmektir. Avrupa istihbarat servislerinin değerlendirmesine göre, Çin'de güvenlik ve istihbarat alanında yaklaşık 600 bin kişi faaliyet göstermektedir. Batılı yetkililer, dünyada bu ölçekte başka bir benzer faaliyetin olmadığını vurguluyor. ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Teşkilatı'nın eski çalışanı Nicholas Eftimiades'e göre, Batı bu tür bir yaklaşıma alışkın değil ve buna karşı korunma mekanizmalarına tam olarak sahip değil.