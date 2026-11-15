Onlarca üründe fırsat: KOOP markette yeni kasım indirimleri!

ÜLKER ATIŞTIRMALIK GÜNLERİ "Ülker Varsa Mutluluk Var" sloganıyla duyurulan kampanyada çikolata, bisküvi ve kraker çeşitleri adet fiyatlarıyla raflarda yer alıyor. Çikolata grubunda Ülker Napoliten Çikolata (33 g) 34,90 TL, Piko Portakallı (18 g) 8,25 TL, Ülker Kare Çikolata (Sütlü 60 g / ` Bitter 60 g) 57,90 TL ve Ülker Çikolata Dubai Lezzeti (93 g) 104,90 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Bar ve gofret çeşitlerinde Dido (35 g) 23,50 TL, Laviva (35 g) 23,50 TL, Metro (36 g) 14,90 TL, Albeni (40 g) 16,50 TL ve Çokonat (33 g) 23,50 TL olarak listeleniyor. Bisküvi, kek ve kraker ürünlerinde ise Halley Çikolatalı Pasta (240 g) 69,90 TL, Saklıköy Sade Çikolata Kremalı (4'lü) 75,90 TL, Pötibör Çokokrem Sandviç (229 g) 49,90 TL, Ülker Sade Çubuk Kraker (80 g) 12,00 TL, Çizi Çıtır Peynir & Soğan Süper Boy (120 g) 42,50 TL, Altınbaşak Tahıl Cipsi Yoğurtlu & Mevsim Yeşillikli (50 g) 18,50 TL, Çizi Big Bang Taco (50 g) 16,90 TL, Rulokat Fındıklı (170 g) 62,90 TL ve Olala Sufle Kek (70 g) 34,90 TL'den tüketicilerle buluşuyor.