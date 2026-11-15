Onlarca üründe fırsat: KOOP markette yeni kasım indirimleri!

ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE FIRST Sadece 3 gün sürecek hafta sonu indirimlerinde et, süt ürünleri, unlu mamuller ve manav reyonunda geniş kapsamlı fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Hafta sonu kataloğunda Piliç Pirzola (KG) 199,00 TL, Tarım Kredi Saklı Dem Çay (1 KG) 265,00 TL ve Tarım Kredi Organik Yumurta (A Sınıfı, M Orta Boy, 10'lu) 105,00 TL'den alıcı buluyor. Şarküteri ve süt ürünlerinde Banvit Baton Salam (850 g) 89,90 TL, Tarım Kredi Dana Kokteyl Sosis (200 g) 99,90 TL, Tarım Kredi Ayran (285 ml) 12,50 TL ve Sütaş Kaymaksız Yoğurt Kova (2000 g) 147,90 TL olarak fiyatlanıyor. Ekmek ve atıştırmalık grubunda Uno Süper Tost Ekmeği (470 g) 85,00 TL, Uno Süper Sandviç Ekmeği (400 g) 85,00 TL, Untad Premium Susamlı Hamburger Ekmeği (6x85 g) 124,00 TL, Tarım Kredi İç Çiğ Badem Naturel (340 g) 229,90 TL ve Kızılay Doğal Maden Suyu (200 cl 12'li) 99,90 TL'den satışa sunuluyor. Manav reyonunda ise Patates (KG) 28,90 TL, Soğan (KG) 28,90 TL, Portakal (KG) 29,90 TL ve Yerli Muz (KG) 89,00 TL fiyatlarıyla öne çıkıyor.