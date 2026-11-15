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Onlarca üründe fırsat: KOOP markette yeni kasım indirimleri!

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Onlarca üründe fırsat: KOOP markette yeni kasım indirimleri!

Tarım Kredi KOOP Market, Kasım ayının geçerli olacak yeni indirim kampanyalarını duyurdu. Temizlik ürünlerinden temel gıda maddelerine, atıştırmalıklardan taze meyve ve sebzelere kadar pek çok kategoride dikkat çeken fiyatlar raflardaki yerini alıyor.

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Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP markette yeni kasım indirimleri!

EMİZLİK VE DETERJAN FIRSATI Haftanın öne çıkan deterjan kampanyasında 50 yıkama kapasiteli sıvı deterjan çeşitleri indirimli fiyatıyla sunuluyor. Bu kapsamda Rinso Komple Sıvı Bakım (Argan Özü / Aloe Vera - 2500 ml) 269,90 TL yerine 179,90 TL fiyatıyla satışa çıkıyor.

#2
Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP markette yeni kasım indirimleri!

KAĞIT ÜRÜNLERİ İNDİRİMİ Ay sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında organik bambu ve pamuk özlü tuvalet kağıdı uygun fiyatıyla listede yer alıyor. Solo Ultra Tuvalet Kağıdı (40'lı Rulo) 299,90 TL'den tüketicilere sunuluyor.

#3
Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP markette yeni kasım indirimleri!

ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE FIRST Sadece 3 gün sürecek hafta sonu indirimlerinde et, süt ürünleri, unlu mamuller ve manav reyonunda geniş kapsamlı fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Hafta sonu kataloğunda Piliç Pirzola (KG) 199,00 TL, Tarım Kredi Saklı Dem Çay (1 KG) 265,00 TL ve Tarım Kredi Organik Yumurta (A Sınıfı, M Orta Boy, 10'lu) 105,00 TL'den alıcı buluyor. Şarküteri ve süt ürünlerinde Banvit Baton Salam (850 g) 89,90 TL, Tarım Kredi Dana Kokteyl Sosis (200 g) 99,90 TL, Tarım Kredi Ayran (285 ml) 12,50 TL ve Sütaş Kaymaksız Yoğurt Kova (2000 g) 147,90 TL olarak fiyatlanıyor. Ekmek ve atıştırmalık grubunda Uno Süper Tost Ekmeği (470 g) 85,00 TL, Uno Süper Sandviç Ekmeği (400 g) 85,00 TL, Untad Premium Susamlı Hamburger Ekmeği (6x85 g) 124,00 TL, Tarım Kredi İç Çiğ Badem Naturel (340 g) 229,90 TL ve Kızılay Doğal Maden Suyu (200 cl 12'li) 99,90 TL'den satışa sunuluyor. Manav reyonunda ise Patates (KG) 28,90 TL, Soğan (KG) 28,90 TL, Portakal (KG) 29,90 TL ve Yerli Muz (KG) 89,00 TL fiyatlarıyla öne çıkıyor.

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Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP markette yeni kasım indirimleri!

ÜLKER ATIŞTIRMALIK GÜNLERİ "Ülker Varsa Mutluluk Var" sloganıyla duyurulan kampanyada çikolata, bisküvi ve kraker çeşitleri adet fiyatlarıyla raflarda yer alıyor. Çikolata grubunda Ülker Napoliten Çikolata (33 g) 34,90 TL, Piko Portakallı (18 g) 8,25 TL, Ülker Kare Çikolata (Sütlü 60 g / ` Bitter 60 g) 57,90 TL ve Ülker Çikolata Dubai Lezzeti (93 g) 104,90 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Bar ve gofret çeşitlerinde Dido (35 g) 23,50 TL, Laviva (35 g) 23,50 TL, Metro (36 g) 14,90 TL, Albeni (40 g) 16,50 TL ve Çokonat (33 g) 23,50 TL olarak listeleniyor. Bisküvi, kek ve kraker ürünlerinde ise Halley Çikolatalı Pasta (240 g) 69,90 TL, Saklıköy Sade Çikolata Kremalı (4'lü) 75,90 TL, Pötibör Çokokrem Sandviç (229 g) 49,90 TL, Ülker Sade Çubuk Kraker (80 g) 12,00 TL, Çizi Çıtır Peynir & Soğan Süper Boy (120 g) 42,50 TL, Altınbaşak Tahıl Cipsi Yoğurtlu & Mevsim Yeşillikli (50 g) 18,50 TL, Çizi Big Bang Taco (50 g) 16,90 TL, Rulokat Fındıklı (170 g) 62,90 TL ve Olala Sufle Kek (70 g) 34,90 TL'den tüketicilerle buluşuyor.

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