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Tüm dünyayı hayran bıraktı istatistikleriyle: Orkun Kökçü dünya yıldızları arasına girdi!

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Tüm dünyayı hayran bıraktı istatistikleriyle: Orkun Kökçü dünya yıldızları arasına girdi!

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, 2026 yılında ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın en üretken orta saha oyuncuları arasına girdi.

#1
Foto - Tüm dünyayı hayran bıraktı istatistikleriyle: Orkun Kökçü dünya yıldızları arasına girdi!

Beşiktaş'ta 2026 yılına damga vuran isimlerden biri olan Orkun Kökçü, performansıyla dünya yıldızlarıyla yarışıyor.

#2
Foto - Tüm dünyayı hayran bıraktı istatistikleriyle: Orkun Kökçü dünya yıldızları arasına girdi!

Siyah-beyazlıların kaptanı, Avrupa'nın 10 büyük liginde forma giyen orta saha oyuncuları arasında skor katkısı bakımından üst sıralarda kendisine yer buldu.

#3
Foto - Tüm dünyayı hayran bıraktı istatistikleriyle: Orkun Kökçü dünya yıldızları arasına girdi!

25 yaşındaki milli futbolcu, 2026 yılında çıktığı 37 karşılaşmada 27 gole doğrudan katkı sağlayarak listenin üçüncü basamağına yerleşti.

#4
Foto - Tüm dünyayı hayran bıraktı istatistikleriyle: Orkun Kökçü dünya yıldızları arasına girdi!

Bu kategoride Barcelona forması giyen Fermin Lopez, 45 maçta 34 gole katkı sağlayarak zirvede bulunuyor.

#5
Foto - Tüm dünyayı hayran bıraktı istatistikleriyle: Orkun Kökçü dünya yıldızları arasına girdi!

Manchester United Kaptanı Bruno Fernandes ise 33 karşılaşmada 28 gole doğrudan etki ederek ikinci sırada yer alıyor.

#6
Foto - Tüm dünyayı hayran bıraktı istatistikleriyle: Orkun Kökçü dünya yıldızları arasına girdi!

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla iki kulvarda toplam 16 karşılaşmada görev aldı.

#7
Foto - Tüm dünyayı hayran bıraktı istatistikleriyle: Orkun Kökçü dünya yıldızları arasına girdi!

Milli futbolcu, söz konusu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı.

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