Tüm dünyayı hayran bıraktı istatistikleriyle: Orkun Kökçü dünya yıldızları arasına girdi!
Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, 2026 yılında ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın en üretken orta saha oyuncuları arasına girdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, 2026 yılında ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın en üretken orta saha oyuncuları arasına girdi.
Beşiktaş'ta 2026 yılına damga vuran isimlerden biri olan Orkun Kökçü, performansıyla dünya yıldızlarıyla yarışıyor.
Siyah-beyazlıların kaptanı, Avrupa'nın 10 büyük liginde forma giyen orta saha oyuncuları arasında skor katkısı bakımından üst sıralarda kendisine yer buldu.
25 yaşındaki milli futbolcu, 2026 yılında çıktığı 37 karşılaşmada 27 gole doğrudan katkı sağlayarak listenin üçüncü basamağına yerleşti.
Bu kategoride Barcelona forması giyen Fermin Lopez, 45 maçta 34 gole katkı sağlayarak zirvede bulunuyor.
Manchester United Kaptanı Bruno Fernandes ise 33 karşılaşmada 28 gole doğrudan etki ederek ikinci sırada yer alıyor.
Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla iki kulvarda toplam 16 karşılaşmada görev aldı.
Milli futbolcu, söz konusu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı.
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