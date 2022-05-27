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Dünya Okulların yakınında görülen silahlı şahıs vuruldu!
Dünya

Okulların yakınında görülen silahlı şahıs vuruldu!

Kanada'nın Ontario eyaletinde 3 okulun yakınlarında görülen silahlı bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 10:08:00 -
Okulların yakınında görülen silahlı şahıs vuruldu!

Polis, Ontario eyaletinin Toronto şehrindeki 3 okulun yakınlarında silah taşıyan bir kişinin ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Toronto polisi, şüpheli şahsın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

CNN, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şüpheli kişi nedeniyle bölgedeki okullar tecrit altına alındı. Şahsın etkisiz hale getirilmesinin ardından okullar normal faaliyetine geri döndü.

Geçtiğimiz gün ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan bir ilkokula 18 yaşındaki Salvador Ramos adlı saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 19’u çocuk olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmişti. (İLKHA)

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