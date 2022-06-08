2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu sene de ‘Okulun son haftasında yoklama alınır mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Okulların son haftasında yoklama alınıyor mu? Bu hafta okullarda yoklama alınacak mı?

Öğrenciler okulun son haftasında devamsızlıkların işlenip işlenmediğini araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci son hafta devamsızlığın işlenmeyeceğini düşünüyor. Ancak eğitimciler son güne kadar devamsızlığın işleneceğini, karne baskı süresi fikrinin öğrencileri aldatmaması gerektiğini belirtiyor. Bu sebeple devamsızlık çarşambadan sonra işlenmez gibi bir algının olmamasının, öğrencilerin karne gününe kadar okullarına devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12.sınıf öğrencilerinin devamsızlıklarıyla ilgili konuştu. Bakan Özer, “Kovid-19 salgını sürecinden geçtik. Tüm ülkeler için beklenmedik, ilk defa deneyimlenen bir süreç oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir bakanlığız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz. Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkan verip, eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek. Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz, diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar” dedi.