Okulların kapanması uzayacak mı? Yaz tatili kısalacak mı? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Son dakika haber: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı?Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında arkan korona vakaları sonrası yüz yüze ve uzaktan eğitime ilişkin konularda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk konuşmasında, okulların kapanmasıyla ilgili soruya da yanıt vererek, "İlin durumu neyi gerektirirse, öncelik sağlık dediğimiz için, o ilin valiliği bu kararları alabilir" dedi.

Telafi eğitim olacak mı? Telafi eğitim ne zaman?

Telefi eğitim yapılacak mı? Yaz tatilinde telafi eğitim var mı? Bakan Selçuk, hem öğrenci hem de velilerin merak ettiği konuların başanda gelen telafi eğitime ilişkin de konuştu. Bakan Selçuk, telafi eğitime ilişkin, “Telafi eğitim tabiki olacak. Bizim iyileştirme programımız var. İlkokullara yönelik. Ulusal destekleme programı çerçevesinde yeni başladı. Bu çalışma çerçevesinde çocuklarımızın hangi konularda eksiği olduğunu önceden saptadığımız için bu çocuklara bireysel olarak nasıl destekleyebiliriz çalışmasıdır. Çocuklarımızın eksiklilerinin telafi edilmesi konusu her sınıf düzeyinde mevcut sınıfın uzaktan eğitimin içinde hepsini tasarlıyoruz.” dedi.

Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? Bakan Selçuk okulların kapanmasına ilişkin ise, “Yaz tatiline ilişkin, biliyorsunuz 2 Temmuz’a kadar okullar açık olacak dedik. Biz okulların açılmasından bağımsız olarak okulların hangi tarihte kapanacağını söylemek durumundayız. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz’dur. Yaz tatilinde desteklenmesi gereken gruplarda çeşitli okullarda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem de TV’den devam edeceğiz.” dedi. MEB'in 81 ilin mili eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre 2020-2021 eğitim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecekti. Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline 25 Ocak'ta başlamıştı. Yarıyıl tati 15 Şubat'ta sona ermişti. 15 Şubat'tan sonra köy okulları yüz yüze eğitime başlarken, 1 Mart'tan itiaren ise illerin risk durumuna göre eğitim yüz yüze ve uzaktan olarak devam etmekte.