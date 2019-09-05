0553 313 94 23

Okulların açılmasıyla otobüs hatları ve sefer sayıları artıyor

Denizlililerin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için toplu taşımada dönüşüm başlatan Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılına girmeye sayılı günler kala tüm hazırlıklarını tamamladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:13
Okulların açılmasıyla otobüs hatları ve sefer sayıları artıyor

Denizlililerin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için toplu taşımada dönüşüm başlatan Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılına girmeye sayılı günler kala tüm hazırlıklarını tamamladı.


Denizli’de ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla büyük takdir toplayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada başlattığı dönüşüm kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını tamamladı. Öğrencilerin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte toplu taşımada kış zaman tarifesine geçecek. Kış zaman tarifesine geçilmesiyle birilikte, mevcut güzergahların sefer sayılarını artıracak Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında ihtiyaç olan bölgelerde de ilave otobüs hatları devreye alacak. Özellikle yoğun olarak kullanıldığı tespit edilen güzergahlara ilave seferler koyulacak.



Öğrenciler 1 lira 75 kuruştan taşınacak


Denizli Büyükşehir Belediyesinin okulların başlamasıyla birlikte hayata geçireceği kış zaman tarifesi https://ulasim.denizli.bel.tr adresindeki ulaşım portalından 08 Eylül 2019 Pazar gününden itibaren yayımlanmaya başlayacak. İhtiyaç olan bölgelerde faaliyete geçecek ilave otobüs hatları da yine ulaşım portalından takip edilebilecek. Özellikle okulların giriş ve çıkış saatlerinde sefer sayılarının artırılacağı belirtilirken, 1 saat içinde yapılacak aktarmalar da ücretsiz olmaya devam edecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde sivil 2,5 TL, öğrenci ise 1,75 TL’ye hizmet vermeye devam ediyor.



“Hızlı, ekonomik ve konforlu seyahat için çalışacağız”


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen ay belediye otobüslerinde başlattıkları hat düzenlemelerinin verimli bir şekilde ilerlediğini belirterek, daha da iyi olacağına dikkat çekti. Her yıl olduğu gibi okulların açılmasıyla birlikte belediye otobüslerinde kış zaman tarifesine geçildiğini anlatan Başkan Osman Zolan, kış dönemi artan yolcu kapasitesi ihtiyacını artırılacak sefer sayıları ve ilave hatlar ile gidereceklerini kaydetti. Trafik yoğunluğunu azaltma konusunda toplu ulaşımın önemine değinen Başkan Osman Zolan, "Vatandaşlarımızın daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için çaba göstermeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP’liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı
    1. HDP’liler ile oturma eylemi yapan..
    2. Park halindeki hafif ticari araç yandı
    3. Ahlat’ta öğretmenlere yönelik trafik..
    4. MHP’li Aycan: "İdamı isteyen tek..
    5. Bayındır milli formayı kaptı!
    6. Denizli'de kadının eşi tarafından..
    7. Sahte trafik cezası uyarısı
    8. Kırşehir Belediyesi, Belediye Meclisi..
    9. Edirne’de 1. Uluslararası Kel Aliço..
    10. Kayseri Şeker’den amatör spora büyük..
    11. Başkan Seçer: "Zabıta daima güven..
    12. A Milli Futbol Takımı’nda antrenmanda..
    13. Vali Akbıyık’ın Yüksekova temasları
    14. İşsizlik maaşı ne kadar 2019
    15. Antalya'da korku dolu saatler! LPG..
    16. İyilik Derneği, Afrika’nın derdine süt..
    17. Zabıta teşkilatı 197 yaşında
    18. Milli Takım'da Cengiz Ünder depremi
    19. Tekirdağ'da yaşlı adam gözyaşları..
    20. Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?