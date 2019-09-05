Okulların açılmasıyla otobüs hatları ve sefer sayıları artıyor

Denizlililerin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için toplu taşımada dönüşüm başlatan Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılına girmeye sayılı günler kala tüm hazırlıklarını tamamladı.

Denizli’de ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla büyük takdir toplayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada başlattığı dönüşüm kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını tamamladı. Öğrencilerin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte toplu taşımada kış zaman tarifesine geçecek. Kış zaman tarifesine geçilmesiyle birilikte, mevcut güzergahların sefer sayılarını artıracak Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında ihtiyaç olan bölgelerde de ilave otobüs hatları devreye alacak. Özellikle yoğun olarak kullanıldığı tespit edilen güzergahlara ilave seferler koyulacak.

Öğrenciler 1 lira 75 kuruştan taşınacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin okulların başlamasıyla birlikte hayata geçireceği kış zaman tarifesi https://ulasim.denizli.bel.tr adresindeki ulaşım portalından 08 Eylül 2019 Pazar gününden itibaren yayımlanmaya başlayacak. İhtiyaç olan bölgelerde faaliyete geçecek ilave otobüs hatları da yine ulaşım portalından takip edilebilecek. Özellikle okulların giriş ve çıkış saatlerinde sefer sayılarının artırılacağı belirtilirken, 1 saat içinde yapılacak aktarmalar da ücretsiz olmaya devam edecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde sivil 2,5 TL, öğrenci ise 1,75 TL’ye hizmet vermeye devam ediyor.

“Hızlı, ekonomik ve konforlu seyahat için çalışacağız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen ay belediye otobüslerinde başlattıkları hat düzenlemelerinin verimli bir şekilde ilerlediğini belirterek, daha da iyi olacağına dikkat çekti. Her yıl olduğu gibi okulların açılmasıyla birlikte belediye otobüslerinde kış zaman tarifesine geçildiğini anlatan Başkan Osman Zolan, kış dönemi artan yolcu kapasitesi ihtiyacını artırılacak sefer sayıları ve ilave hatlar ile gidereceklerini kaydetti. Trafik yoğunluğunu azaltma konusunda toplu ulaşımın önemine değinen Başkan Osman Zolan, "Vatandaşlarımızın daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için çaba göstermeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.