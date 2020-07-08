Okulların açılması ertelencek mi? Okullar ne zaman açılıyor?
Koronavirüs nedeniyle 11 Mart’ta okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos Pazartesi günü açılacağını duyurmuştu. Peki okulların açılması ertelencek mi? Okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmayacağıyla ilgili "Okulların 31 Agustos'ta açılabilmesi için herkesin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması şart" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle okulların belirtilen tarihte açılıp açılmayacağı merak konusu. Gazeteci Candaş Tolga Işık, gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü ve açıklamalarını Twitter sayfasında paylaştı. Işık, "Az önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la konuştum, "Okulların 31 Agustos'ta açılabilmesi için herkesin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması şart" dedi." ifadelerine yer verdi.