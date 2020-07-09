Okulların açılışı ertelendi mi? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin olarak şunları söyledi: “Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz. Okulların açılacağı hafta ne olacağın bilinmez. Biz okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken, Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler, o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bugünden bunun beklenmesi doğru değil. 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı bir ortam oluştuğunda bunu gerçekten ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şartlar el verirse bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm planlarımızı buna göre yaptık, aylardır hazırlanıyoruz.”

Sağlık Bakanı Koca’dan okulları açılmasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: '31 Ağustos olarak açıklandı. Salgının seyrinde farklılık olmazsa 31 Ağustos'ta okullar açıklanacak. Bir farklılık olursa eğitim devam eder ancak online eğitim ve hibrit yöntemler olabilir.

Bilim Kurulu o zaman önerisini yapar ve karar da alınmış olur. Uygulanabilirliğiyle ilgili 4 metrekare her okul için önerilen bir metrekare değil.

Okulun kapalı alanı, sınıfı değil, en fazla 4 metrekare olmak üzere, okulun da niteliği olmak üzere veya spor ve benzeri hareketlerin fazla olduğu alanlar düşünülerek detaylı bir çalışma Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak. Kapalı alanın, bütün bina olarak 4 metrekare düşünüyoruz. Önümüzdeki haftalar gerekli açıklamalar yapılmış olur.

Maskeyle okula gitmeyi öneriyoruz. Sırasında oturduğunda maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz."