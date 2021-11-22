Okullarımız en güvenli yerler

Okullar bir haftalık ara tatilinin ardından bugün yüz yüze eğitime yeniden başlarken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm okullarda her türlü sağlık önlemlerine uyularak yüz yüze eğitimin aynı kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

6 Eylül'de tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başlandığını ve 2,5 aylık sürecin ardından girilen bir haftalık ara tatilin bittiğini hatırlatan Özer, “Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkanı buldu. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. 22 Kasım 2021 itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek” dedi.

Öğretmenlerin yüzde 93'ü antikor sahibi

Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, şöyle devam etti: “6 Ağustos’ta en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibarıyla bu oranın yüzde 88'e çıktı. Aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. En az iki doz aşı ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde. Öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık geliyor. Şu anda okullarımızı açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması.”

Bakan Özer’in paylaştığı, okullarda ki aşılanma oranlarını ve salgından dolayı kapalı olan sınıfların ortalamasını değerlendiren eğitimciler de okulların en güvenli yerler olduğuna dikkati çekti.

Rakamlar ortaya konulan başarıyı gösteriyor

Aşı karşıtı kampanyaların, Bakan Özer’in açıkladığı verilerle çökmüş olduğunu söyleyen Eğitimci-Yazar Tarık Sezai Karatepe, “Bakan Özer’in ne kadar cesur adımlar attığı ortadadır. Kendisini tebrik ediyorum. Duyarlı bir biçimde öğretmenlerin aşılanması, okullarda hijyen kurallarının uygulanması ve çocukların güvenli ortamlarda derslerine devam etmesini sağlaması çok büyük bir başarıdır. Bakan Özer’in açıkladığı oranlar, çalışmaların başarısını göstermektedir. İnşallah bu veriler yüzde yüzlük bir seviyeye çıkacak ve Türkiye’nin ürettiği aşı da seri üretime geçtiği zaman ülkemiz dünya üzerinden bu salgını ilk atlatan ülke olur” dedi.

Bir daha kapanmaların konuşulmaması şart

Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Bakan Özer’in açıklamaları okulların dışarıya göre daha güvenli olduğunu gösteriyor. Kapalı olan sınıf sayısına baktığımız zaman bunu anlayabiliriz. Ayrıca 1 buçuk yıllık bir uzaktan eğitim sürecinde gençlerimizin çok büyük bir kaybı oldu. Öğretmenlerin söylediğine göre uzaktan verilen eğitime çocukların 3’te biri hiç katılmadı. Bu ülke için, çocuklar için büyük bir kayıp. Bu yüzden tekrar kapanmanın gündeme gelmemesi şart. Birçok çocuk teknolojinin gelişmesinden dolayı ve okulların kapalı olmasını fırsat bilerek dersleri ile ilgilenmek yerine dijital platformlarda, oyunlarda zaman geçirmeyi tercih etti. Bu yüzden öğretmen gözetiminde eğitim verilmesi en sağlıklısıdır. Bakan Özer’in okulların açık kalması ile ilgili gösterdiği gayreti bu yüzden taktir ediyorum ve kendisini sonuna kadar destekliyorum. Aşı çalışmaları daha da ilerledikçe bu başarı daha da artacaktır.”