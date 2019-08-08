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Okullardaki deprem güvenliği için 267,6 milyon avroluk kredi

Dünya Bankasından Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi için 267,6 milyon avroluk kredi temin edildi

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:51
Okullardaki deprem güvenliği için 267,6 milyon avroluk kredi

ANKARA (AA) - Dünya Bankası kaynaklarından Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi için 267,6 milyon avro tutarında kredi sağlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek projeye ilişkin kredi anlaşması bugün imzalandı.

Buna göre, Dünya Bankası kaynaklarından Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi için 267,6 milyon avro tutarında kredi sağlandı.

Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi ile Türkiye'de deprem riski yüksek bölgelerdeki okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:51
  1. Dünya Bankası
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi

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