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Eğitim Okullarda yüz yüze sınavlar en zaman yapılacak? Lise ikinci dönem sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

Okullarda yüz yüze sınavlar en zaman yapılacak? Lise ikinci dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Lise yüz yüze sınavları ne zaman yapılacak? soruları milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Artan kabine toplantısı sonrası Ramazan ayının ilk haftası uygulanan kısmı kapanmadan sonra tam kapanmaya geçildi. 29 Nisan’dan itibaren 17 günlük tam kapanma süresince yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Liselerde ikinci dönem sınav yapılacağı Bakan Ziya Selçuk tarafından açıklandı. Peki okullarda yüz yüze sınavlar en zaman yapılacak? Lise sınavları ne zaman? İşte lise sınavlarının yapılacağı tarih...

Yeniakit Publisher
2021-05-04 17:12:00 - 2021-05-04 17:16:08
Okullarda yüz yüze sınavlar en zaman yapılacak? Lise ikinci dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavların okul ortamında yüz yüze yapılacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. Peki yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak son dakika gelişmesi var mı?

Lise ikinci dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" ifadesine yer verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak." dedi. Milyonlarca öğrenci ve velinin de merak ettiği karneler hakkında konuşan Selçuk, karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini ilk kez duyurdu. MEB hafta başında yaptığı açıklamada, 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirmişti.

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