6 Eylül Pazartesi günü başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Okulların son haftasında yoklama alınıp alınmadığı ise merak ediliyor. Peki, okullarda artık yoklama alınmıyor mu?

Okullarda yoklama alınıyor mu? Son hafta okullarda devamsızlık sayılıyor mu?

17 Haziran Cuma günü eğitim öğretim yılı sona erecek. 12 Eylül Pazartesi günü ise 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlayacak. Okulların son haftasında karne basımı sebebiyle bazı okullar hafta ortasında yoklama almayı bırakıyor. Kimi okullarda ise son güne kadar yoklama alınmaya devam ediyor. Bu sebeple şu günden sonra yoklama alınmaz diye genel bir kural yok. Bu tamamen bulunduğunuz okulun yönetimiyle ilgili. Eğitimcilerin pek çoğu okul kapanana kadar öğrencilerin okullarına devam etmesinin en uygunu olacağını ifade ediyor.