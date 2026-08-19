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Aktüel Okullarda yeni dönem: Öğretmenlere yeni zorunluluk getirildi!
Aktüel

Okullarda yeni dönem: Öğretmenlere yeni zorunluluk getirildi!

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Okullarda yeni dönem: Öğretmenlere yeni zorunluluk getirildi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeyle öğretmenlere önlük zorunluluğu getirilirken, dışarıdan sınavlara izin verilmeyeceği ve velilerin randevusuz şekilde okullara giremeyeceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeyle öğretmenlere önlük zorunluluğu getirilirken, dışarıdan sınavlara izin verilmeyeceği ve velilerin randevusuz şekilde okullara giremeyeceği bildirildi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” konulu genelge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul ve kurumlara ilişkin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uygulanması amacıyla 81 ile gönderildi.

 

OKULLARDA “SÜREÇ” ETKİNLİKLERİ

Genelgeye göre "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve devletin hedefleri doğrultusunda, Gazi Meclisin ortak iradesiyle kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ortaya konulan millî duruş, Bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden olacak.

Genelgede “1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun genel amaçları başta olmak üzere Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri çerçevesinde ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bütüncül ruhuna uygun olarak evlatların hiçbir ayrım gözetilmeksizin, anayasal vatandaşlık anlayışı ve eşitlik ilkesi temelinde, millî birlik ve beraberliğe, vatana ve kardeşlik hukukuna sahip çıkacak şuurda yetiştirilmeleri mutlak surette sağlanacak. Bu amaç doğrultusunda 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının ilk haftası ve yıl boyunca Bakanlıkça hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda etkinlikler planlanacak ve gerçekleştirilecek” ifadeleri kullanıldı.

 

"GÜVENLİK" TEDBİRLERİ

“Güvenli Okul İklimi” kapsamında eğitim kurumlarında tedbirler eksiksiz uygulanacak

Urfa ve Maraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından çok tartışılan okullarda güvenlik konusu da genelgede yer aldı. Buna göre il ve ilçe yürütme kurulları eğitim öğretim yılı başında toplanarak görev ve sorumlulukları, okul ve çevresine yönelik olası riskleri gözden geçirecek ve planlamalar yapacak. Okul ortamlarında giriş-çıkışlar kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları ivedilikle tamamlanacak.

Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikâyetler değerlendirilerek önlem alınacak. Olumsuz davranışların fiil ve suça dönüşmesini engellemek üzere ilgili kurumlarla eş güdüm hâlinde koruyucu ve önleyici tedbirler hayata geçirilecek.

Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca “Okul Randevu Sistemi” üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Öğretmenlerin mesleki haklarının korunması ve güvenli eğitim ortamlarının sürdürülmesi amacıyla bu uygulama, tüm eğitim kurumlarında istisnasız uygulanacak.

 

ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK ZORUNLULUĞU

Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetecek; kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edecek ve önlük giyecek. Bu kapsamda eğitim ve öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup uygulama, millî eğitim müdürlüklerince takip edilecek ve mevzuata aykırı davranışlara izin verilmeyecek.

Genelgede MEB tarafından hazırlananlar dışında sınav niteliğinde uygulamalara izin verilmeyeceği de duyuruldu. Genelgede şöyle denildi: “Tüm eğitim kademelerinde Bakanlıkça belirlenen ortak sınav uygulamaları ile Bakanlık tarafından hazırlanan ölçme ve değerlendirme araçları dışında il, ilçe, okul veya sınıf genelinde öğrencileri birbirleriyle yarıştıran, sıralamaya tabi tutan ya da velilere ilave mali yük getiren deneme sınavı, hazır bulunuşluk uygulaması, tarama sınavı ve benzeri sınavların okullarda uygulanmasına veya öğrencilere satın aldırılmasına izin verilmeyecek.”

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Yorumlar

Mehmet Muratoğlu

Arkadaş ne yapacağımızı şaşırdık. Özellikle son yıllarda bakanımızın yaptığı revizeleri destekleyip iyi sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Ancak, sınavlarda başrılı olan, dereceye giren bütün öğrenciler de bi şekilde dışarıdan destek alan, sınav endeksli çalışanlar oluyor. Ne yapalım biz? Politikaları doğru bulup ama bu işin kuralı başkadır diye eski tas eski hamam mı diyelim, yoksa devletimize güvenip başka bir yayın takip etmeyip, dersaneye/kursa göndermeyelim mi?

BİR BİLEN

Öğretmenlerin çoğu yetersiz ve donanımsız. Bunun için temmuz ve ağustos aylarında tüm okullarda öğretmenlere mesleki eğitim verilsin. Okullarda kalite devamlı düşüyor.
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