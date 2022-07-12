  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den dikkat çeken iddia: Rusya'ya yüzlerce İHA ve SİHA verilecek

Türkiye ile muhtıra imzalayan İsveç'ten bir skandal daha!

Milyonlarca dolarlık vurgun: FETÖ'nün kurban paralarına çöktüğü ortaya çıktı!

Silahsız Müslüman Boşnakları, Sırp katillere katlettiren Hollanda'dan pişkin açıklama! Özür dilemek yetiyor mu!

Bakan Koca'dan Hekim Sen'in 'doktorlar silahlansın' çağrısına sert tepki!

Kadının beyanı esastır Batuhan!

Skandal başıboşluk halk sağlığını tehdit ediyor! "Burası hastane mi, pislik yuvası mı?"

İBB Başkanı Ekrem de İstanbul'da olsaydı da basın açıklamasına katılsaydı!

Böyle olur solcu sahtekarlık! Terkoğlu, düne kadar küfrettiği Erbakan Hoca'yı şahit gösterdi

Biden'a büyük şok! İnternete sızdırıldı
Eğitim Okullarda teknolojik imkanlar geliştiriliyor
Eğitim

Okullarda teknolojik imkanlar geliştiriliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenme süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklendiğini belirterek, FATİH Projesi kapsamında, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde, 47 bininin daha kurulumunun tamamlanmasıyla, okullardaki etkileşimli tahta sayısının 522 bin 691’e ulaştığını bildirdi. Bakan Özer, okulların teknolojik imkanlarını geliştirmek için tüm desteklerin seferber edildiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 13:06:00 -
Okullarda teknolojik imkanlar geliştiriliyor

Öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için okulları teknolojik olarak donatmaya devam edeceklerini vurgulayan Özer, “Bu kapsamda etkileşimli tahtaların verimli kullanımı için 20 bin adet SSD diskin değişimi yapıldı. 11 ilde 27 meslek lisesinde faaliyette olan Etkileşimli Tahta Destek Noktası sayısı, 81 ilde 127 okula çıkarıldı” bilgisini verdi.

Özer, bini “Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi” kapsamında olmak üzere 1320 adet bilgisayar teknolojileri laboratuvarının kurulumunu tamamladıklarını, bu laboratuvarlar için 24 bin masaüstü bilgisayar seti kurulumunu da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, “FATİH Projesi kapsamında, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde, 47 bin etkileşimli tahta kurulumu tamamlanarak, okullardaki etkileşimli tahta sayısı 522 bin 691’e ulaştı.” bilgisini paylaştı.

Öğrencilerin üç boyutlu düşünme ve tasarım becerilerini geliştirmeleri amacıyla FATİH Projesi kapsamında, 420 adet 3D yazıcının, bilgisayar teknolojileri laboratuvarlarına kurulduğunu da belirten Özer, kronik rahatsızlığından dolayı okula devam edemeyen öğrencilere 6 bin 500 tablet bilgisayar seti dağıtıldığını, her bir tablet bilgisayara öğrencinin okul türüne uygun içerik yüklendiğini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23