  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullarda öncelikle hangi sınıflar açılacak?
Eğitim

Okullarda öncelikle hangi sınıflar açılacak?

Okullar ne zaman açılacak, hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? Ara tatilin sonlarına geliniyor ve okullar ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Okullarda öncelikle hangi sınıflar açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 22:28:00 -
Okullarda öncelikle hangi sınıflar açılacak?

Ziya Selçuk'un açıklamasının ardından okullar açılacak mı ve hangi sınıflar yüz yüze eğitim başlayacak soruları gündemdeki en önemli başlıklar arasında yerini aldı.

Okullarda öncelikle hangi sınıflar açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığından okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim nasıl olacak sorularıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Buna göre, 15 Şubat itibarıyla, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim başlayacak. 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin hamlesi planlarını altüst etmişti! Sisi kararını dünyaya ilan etti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi planlarını altüst etmişti! Sisi kararını dünyaya ilan etti

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale, darbeci Sisi'nin başında olduğu Hafter destekçisi Mısır'ın Trablus'ta büyükelçilik açacağını d..
Ali Sunal’a büyük darbe! TRT’nin dizisi noktayı koydu
Medya

Ali Sunal’a büyük darbe! TRT’nin dizisi noktayı koydu

9 Şubat Salı gününün reyting sonuçları Hekimoğlu ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı. Güldür Güldür sözde komedi dizisinin sunucusu Ali Sunal..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den istifa ederek yeni parti kuracağını ifade eden Muharrem İn..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay