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Eğitim Okullarda müfredat değişiyor! Bakan duyurdu
Eğitim

Okullarda müfredat değişiyor! Bakan duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-01 12:25:00 - 2023-11-01 12:55:39
Okullarda müfredat değişiyor! Bakan duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın çok ağır olduğunu ve derslerde sadeleştirme yapacaklarını duyurdu.

Beştepe'de dün gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından gazetecilerini sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin önemli bir karar daha aldıklarını açıkladı.

"Kasım ayının sonu gibi veya aralık ayında müfredat değişikliği, program değişikliği paylaşmış olacağız.

İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız. Müfredat çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredat ağır, hafifleteceğiz. Yeni dersler eklenebilir ve mevcut derslerden çıkartılanlar olabilir. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız"

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Yorumlar

Vedat

Len ne yaptigini biliyormusun okullar acilnadan once yapsan kitaplarini buba gore gazirlasan bir suru ek kitapcik aldirildi kontrol ve denetim var mi yok bunlarda seyirci halk kendi haline birakilmis bununda farkinda mi ahhh ahhhhh

AHMED

Çok iyi olur. Bir öğretmen olarak yıllarca bunu savundum. Ama Türk öğrencilerin gelişmesini istemeyenler Kimyada formüller, biyolojide bir çok gereksiz konu öğrettiler. Ben 73 yaşındayı kimya formülleri ve tepkimeler hala aklımda. Lise bitiren yaşlılara soruyorum onlar da hatırlıyorlar. Ne işe yarıyor ? Hiç. Lisede branşlaşma olmalı.
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