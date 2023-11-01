Okullarda müfredat değişiyor! Bakan duyurdu

Beştepe'de dün gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından gazetecilerini sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin önemli bir karar daha aldıklarını açıkladı.

"Kasım ayının sonu gibi veya aralık ayında müfredat değişikliği, program değişikliği paylaşmış olacağız.

İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız. Müfredat çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredat ağır, hafifleteceğiz. Yeni dersler eklenebilir ve mevcut derslerden çıkartılanlar olabilir. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız"