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Okullarda kaynak kitap sömürüsü

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, ek kaynak kitap tartışmalarına ilişkin olarak, “Ders kitapları haricinde hiçbir öğrencimizin ek kaynağa ihtiyacı yoktur. Bu tutumda bakanlığın müdahaleleri yerindedir ve biz bakanlığın bu yaklaşımını destekliyoruz” dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 12:55
Okullarda kaynak kitap sömürüsü

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, ek kaynak kitap tartışmalarına ilişkin olarak, “Ders kitapları haricinde hiçbir öğrencimizin ek kaynağa ihtiyacı yoktur. Bu tutumda bakanlığın müdahaleleri yerindedir ve biz bakanlığın bu yaklaşımını destekliyoruz” dedi.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, son günlerde tartışılan, öğrencilere kaynak  kitap dayatmasına ilişkin gazetemize yaptığı açıklamada, “Ek kaynakla ilgili ülke gündeminde yoğun tartışmalar olunca MEB resmi bir yazı gönderdi. Biz ders kitapları haricinde ek kaynak zarureti diye bir kavramı doğru bulmuyoruz” dedi.

Dershane gibi suistimal ediliyor

Selvi, şunları dile getirdi: “Bu ek kaynak olayı dershane tartışmalarında olduğu gibi. İnsanların ilave bir derse ihtiyacı varmış, ilave bir kaynağa ihtiyacı varmış gibi bir algı üretilerek ticari bir kazanç üretmeye çalışıyorlar. Yıllar içerisinde dershanecilik özel dersten öyle bir noktaya geldi ki neredeyse eğitimin merkezine oturdu. Burada ek kaynak konusu da aynı olayların içerisindedir. Bir de yıllar içerisinde kitabını alamayan mali açıdan öğrenci ihtiyaçlarını karşılanmasıyla ilgili devletin bir imkân sağlayamadığı dönemlerde kitap çok önemliydi. Uzun süreden beri hükümet bir inisiyatif alarak kitapları, öğrencilerin masalarına hazır halde koydu. Özel sektörden çıkmış olanlar ek kaynak üzerinden bir algı üreterek mutlaka öğrencilerin ek materyallere ek kaynaklara ihtiyacı var fikriyle burada bir kazanç üretebilmek için öğrencilere dayatmada bulunuyorlar. Öğretmenler eğitim, öğretimin merkezindedir. Bunun için de ders kitapları haricinde hiçbir öğrencimizin ek kaynağa ihtiyacı yoktur. Bu tutumda bakanlığın müdahaleleri yerindedir ve biz bakanlığın bu yaklaşımını destekliyoruz.”

İlla şikayet mi edilecek!

Velilerin sorunla ilgili bir şikâyet merkezine gitmesine gerek olmadığını belirten Selvi, şunları aktardı: “Zaten okul ile görüştüklerinde yöneticilerde özü itibariyle bu konuda rahatsız. Öğrenciler daha iyi yetişecek diye okulları da töhmet altına alıyorlar. Bazı yayın evleri okullarla iletişim kurarak velileri, okul aile birlikleri zorlayarak birlikte iş yapmaya çalışıyorlar bunu doğru bulmuyoruz. Biz bu noktada daha önce yaptığımız açıklamaları tekrarlıyoruz. Bu söylediklerimiz de yanlış algılanmasın. Ders kitabı dışında başka kitap okumayın demiyoruz. Böyle yorum yapanlar da var. Bu doğru değil. Öğrenci kendini geliştirmek için her türlü materyali kullanmalı. Zaten öğrenciye beceri katmak demektir.”

3600 ek göstergeyi bekliyoruz

Akit’in “Eğitim çalışanlarının muzdarip olduğu çeşitli sorunlar var. Bunlar çözüm yoluna girdi mi?” şeklindeki sorusuna ise Selvi, “Eğitim çalışanlarının en güncel konusu atamalarda özür gruplarına bağlı sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin maaşları ayrıdır. Bu konu doğru değil. Zaten MEB sözleşmeli öğretmenlik için geçici bir konu olarak bakıyor. İstihdamda zorluk çekilen bölgeler için böyle bir çözüm üretildi. Bizim için sözleşmeli öğretmenlik öğretmenlik uygulaması yerine kadrolu öğretmenlik gerçekleşsin. Güvenlik soruşturması yapılsın herkesi kadrolu olarak devlet atasın. İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde ilave tazminat ödemesi ile teşvik edici bir takım düzenlemeler yapılmalı. Yani zorlama iş değil de cazip hale getirmeli. Bir diğer konuda ek göstergelerle ilgili Cumhurbaşkanı vaadidir. ‘3600 ek göstergeyi vereceğiz’ dedi. Bununda biran önce hayata geçirilmesi ve düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca bütün kamu çalışanlarının da toplu olarak ek göstergeye yazılmalı ve ayrım yapılmaksızın herkes yararlanmalıdır” karşılığını verdi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 12:55
  1. Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi

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