Okullarda kahve yasaklanıyor!

Polonya, son yılların en dikkat çekici eğitim ve sağlık düzenlemelerinden birine hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı, okul kantinlerinde kahve satışını tamamen yasaklamaya yönelik adım attı. Gerekçe ise çarpıcı: Öğrenciler arasında hızla artan kafein tüketimi. Yasak yalnızca çocukları değil, kahve molasına alışkın öğretmenleri de doğrudan etkileyecek.

Polonya, okullarda kahve satışını tamamen yasaklamaya hazırlanırken tartışmalar büyüyor. Öğrenciler arasında hızla artan kafein tüketimi nedeniyle gündeme gelen düzenleme, sadece çocukları değil öğretmenleri de etkileyecek. Bu karar, eğitim çevrelerinde “kafein alarmı” olarak yorumlanırken, Türkiye’de okullarda kahveye yönelik benzer bir yasak bulunmaması iki ülke arasındaki yaklaşım farkını daha da görünür kılıyor. Polonya, çocuk sağlığı için köklü bir değişikliğe giderken, Türkiye’de okullarda kahve satışı belirli kurallara tabi olsa da tamamen yasaklanmış değil.

Enerji içeceklerine getirilen kısıtlamalardan sonra öğrencilerin toplu şekilde kahveye yöneldiği belirtiliyor. Velilerden ve okul yöneticilerinden gelen şikâyetler, çocukların gün içinde tükettikleri yüksek kafein miktarının tehlikeli seviyelere çıktığını gösteriyor.

Devlet Sağlık Müfettişliği (PZN), özellikle 12 yaş altı çocuklarda kahve tüketiminin ciddi riskler taşıdığını uzun süredir vurguluyor. Uzmanlara göre daha büyük öğrenciler için bile kontrollü tüketim şart; ancak bu kontrol okul ortamında sağlanamıyor.

Yeni düzenleme, eğitimcilerden sağlıkçılara kadar geniş bir çevrede tartışma oluşturdu.

Kahveyi okuldan kaldırmak, öğrencilerin kafein tüketimini gerçekten azaltır mı?

Çünkü öğrenciler okul dışında marketlerden sabah kahvelerini kolaylıkla satın alabiliyor. Daha önce sağlıksız atıştırmalıklara getirilen yasakların da tüketimi sadece okul dışına ittiği hatırlatılıyor.

Yeni düzenlemenin 1 Eylül 2026’da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ancak bazı ekonomistler, kahve fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle gençlerin kahve tüketiminin zaten düşüş eğiliminde olduğunu savunuyor. Bu nedenle fiyatların doğal bir fren mekanizması yaratabileceği düşünülüyor.

Polonya’da kahvenin tamamen yasaklanması, çocuk sağlığı açısından olumlu bir adım olarak görülse de pratikte işe yarayıp yaramayacağı belirsiz.

Türkiye’de ise okullarda kahveye yönelik özel bir yasak bulunmuyor; yalnızca genel gıda standartları geçerli.