Okullarda cep telefonu yasaklanacak

Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanı, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayacaklarını duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin bugün bir açıklama yapan Kıbrıs Eğitim Bakanı Athena Michaelidou, cep telefonlarının öğrencilerin dikkatini dağıttığını ve 'anti sosyal' davranışa yol açtığını söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığın göre, Bakan Michaelidou, yetkililerin Parlamento'da görüşüldükten sonra yasağı yürürlüğe koymayı planladığını anlattı. Güney Kıbrıslı Bakan, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı UNESCO'nun tavsiyelerinin ışığında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de söz konusu yasağı getiren pek çok Avrupa ülkesinden biri olacağını belirtti.

OKULA GETİREBİLECEKLER AMA AÇAMAYACAKLAR

Kıbrıs Eğitim Bakanı Michaelidou, "Cep telefonu kullanımının öğrencilerin derslerine olan dikkatini dağıttığı açık; ancak, bu öncelikle anti sosyal davranışta artışla bağlantılı" diye konuştu. Öte yandan, Michaelidou'nun verdiği bilgilere göre, öğrencilerin okula cep telefonu getirmesi yasak olmayacak ama telefonlarını okuldayken açamayacaklar.

Resmi verilere göre, 1 milyondan az kişinin yaşadığı Kıbrıs'ın güneyinde, etkin durumda olan 1,4 milyondan fazla cep telefonu bulunuyor.

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LOS ANGELES DA BENZER BİR YASAK HAZIRLIĞINDA

Bir başka ülkede, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde de eğitim-öğretim saatlerinde devlet okullarında öğrencilerin cep telefonu ve sosyal medya kullanımı yasaklanacak. ABD basınındaki haberlere göre, Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu, öğrencilerin eğitim öğretim saatlerinde cep telefonu ve sosyal medya platformlarını kullanmalarını yasaklayan kararı onayladı. Buna göre, 120 gün içerisinde karara ilişkin bir plan hazırlanacak ve Ocak 2025 itibarıyla söz konusu uygulama yürürlüğe girecek.

Söz konusu yasak kararı, ülkenin en büyük ikinci okul bölgesi olan Los Angeles'ta 429 binden fazla öğrenciyi ilgilendiriyor.

"HEDEF DİKKAT DAĞINIKLIĞININ ENGELLENMESİ"

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Nick Melvoin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada öncü olacağımızı düşünüyorum ve bunun sonucunda öğrenciler, tüm şehir ve ülke bundan faydalanacak" diye konuştu.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da eyalet genelindeki okullarda cep telefonu kullanımının kısıtlanmasına yönelik çabaları desteklediğini ifade etti. Newsom, ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı Vivek Murthy'nin konuyla ilgili görüşlerini desteklediğini dile getirerek, "Sosyal medya, gençlerimizin ruh sağlığına zarar veriyor" dedi.

Murthy, dün yaptığı açıklamada, gençler arasında bir ruh sağlığı 'acil durumu' olduğunu düşündüğünü belirterek, sosyal medya platformlarında tütün ve alkol ürünlerindekine benzer güvenlik uyarı etiketleri bulunması çağrısında bulunmuştu.