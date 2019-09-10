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Okullarda cep telefonu yasağı

Sivas Valiliği tarafından alınan kararla öğrencilerin sınıflara cep telefonu ile girişi yasaklandı.

10 Eylül 2019 Salı 13:47
Okullarda cep telefonu yasağı

Sivas Valiliği tarafından alınan kararla öğrencilerin sınıflara cep telefonu ile girişi yasaklandı.


2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güvenliğinin Değerlendirmesi Toplantısında okul müdürleri ile bir araya gelen Sivas Valisi Salip Ayhan, yeni eğitim ve öğretim yılıyla ilgili değerlendirmede bulundu.


Vali Ayhan okul müdürlerine hitaben yaptığı konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı bilgisi dahilinde dersliklere kesinliklecep telefonu alınmayacağını belirterek, “Geçtiğimiz yıl talimatını vermiştik. Bazı okullarımızda uygulandı. Şimdi resmileşiyor. Benim tavsiyem öğrencilerimizin okullarına tamamen cep telefonu ile gitmemesidir. Eğer gelirse okulun girişinde telefonları alınacak. Asla sınıfa cep telefonu sokulmayacak. Öğrencilerimizin aklı sürekli cep telefonlarında olmasın. ‘Acaba bana bir beğeni gelmiş mi? Bir mesaj gelmiş mi? Derdinde, tasasında olmasın. Çünkü motivasyon kaybına neden oluyor. Yapılan araştırmalarda dersliklere cep telefonu sokmayan okullarda başarı seviyesinin yüksek olduğu tespit edilmektedir. Bu nedenle okulların girişinde cep telefonlarını alacaksınız. Bende okulları ziyaret edip bunu denetleyeceğim. Asla sınıflara cep telefonu girmeyecek” dedi.


Sosyal medya hesaplarını takip edin


Ayhan, öğretmen ve okul müdürlerine tavsiyede bulunarak, öğrencileri daha iyi tanıyabilmek için sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi. Ayhan, bunun kesinlikle özgürlüğü kısıtlama olmadığını ifade edip, “Bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Okul müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin çocuklarımızın sosyal medya hesaplarını takip etmeleri gerekiyor. Çocuğun dünyasını oradan görebilirsiniz. Sıkıntılı mı, sıkıntısız mı, neler paylaşıyor, kimlerle arkadaşlık yapıyor. Bu özgürlüğü daraltmak değildir. Bu çocuğu tanımak demektir. Çocuklarımızı tanımamız lazım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:47
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