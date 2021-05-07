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Eğitim Okullarda bayram tatili kaç gün olacak?
Eğitim

Okullarda bayram tatili kaç gün olacak?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar için bayram öncesi resmi tatil açıklaması geldi. Okullarda kaç gün bayram tatili olacak? Okullarda bayram tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-07 18:07:00 -
Okullarda bayram tatili kaç gün olacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar bayram öncesi uzaktan eğitime ara verecek.

Okullarda bayram tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

Öğretmenler ek ders ücreti alacak mı?

AA'nın MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

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