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Eğitim Okullarda anlık vaka takibi nasıl yapılır?
Eğitim

Okullarda anlık vaka takibi nasıl yapılır?

Okullarda kaç vaka var nasıl öğrenilir? Koronavirüs salgınında son dönemde vakalar bir hayli arttı. Özellikle çocuklarda vakaların artış gösterdiği ifade ediliyor. Bu sebeple veliler çocuklarının okula gönderdiklerinde, aynı sınıfta vaka olup olmadığını nasıl araştıracaklarını araştırıyor. Peki, okuldaki vaka sayıları nasıl öğreniliyor? Okullarda vaka takibi nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 20:18:00 -
Okullarda anlık vaka takibi nasıl yapılır?

Koronavirüs salgınında son dönemde vakalar hızla artıyor. Bu sebeple aileler yüz yüze eğitime gönderdikleri çocuklarının bulunduğu okulda vaka olup olmadığını, sürecin nasıl ilerlediğini yakından araştırıyor. Peki, anlık vaka takibi nasıl yapılıyor?

Okullarda anlık vaka takibi nasıl yapılır?

15 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde yüz yüze eğitimle ilgili önemli adımlar atıldı. Okullarda yüz yüze eğitim başlarken vakalarda tespit ediliyor. Bir sınıfta bir öğretmen ya da öğrencinin testi pozitif çıkarsa; söz konusu kişi karantinaya alınıyor. Sınıf ise yakından takip ediliyor. Aynı sınıftan ikinci bir vaka daha çıkarsa bu sefer tüm sınıf temaslı sayılıyor ve 10 gün karantinaya alınıyor.

Bu süreci okul müdürleri yakından takip ediyor. Vakaların pozitif bilgileri okul müdürlerine SMS ile ulaşıyor. Sürecin takibi okul müdürü tarafından yürütülüyor.

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