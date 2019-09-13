0553 313 94 23

Okullara TYP’den 630 kişi işe alınacak

İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına projesi kapsamında okullara 400 temizlik personeli 230 da güvenlik görevlisi alınacağını söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 13:17
Okullara TYP’den 630 kişi işe alınacak

İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına projesi kapsamında okullara 400 temizlik personeli 230 da güvenlik görevlisi alınacağını söyledi.


İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, Toplum yararına proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara verilecek 400 temizlik personeli ve 230 güvenlik görevlisinin başvuruların önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.


Makamında basın toplantısı yapan İl Müdürü Demirsu, "Bugün itibariyle sistemimize toplum yararına programdan bir ödenek düştü, okullarda sadece çalıştırılmak üzere 400 temizlik personeli 230 da güvenlik görevlisi alınacak. Ancak burada talimatlarınızda bir değişiklik oldu. Daha önce net 3 asgari ücretin aynı haneye girmesi halinde Bu da ortalama 5000 liraya tekabül ediyordu Bunlar toplum yararına programlar faydalanamıyor idi. Bu biraz daha mağdurlarının daha fazla faydalanması açısından aşağıya çekildi. Şu anda aynı hane içerisinde 1,5 asgari ücretin üzerinde ödeme girerse Bu kişiler toplum yararına programlar faydalanamayacak ve bunları biz zaten zaman zaman kapılara da asacağız duyuracağız. Başvuruya gelen işsizlerimize de iş ve meslek danışmanları tarafından bu bahsedilecek bu durumda çoğunlukla sosyal yardımlaşmadan faydalanan ya da işte asgari ücret net bir buçuk katı asgari ücretin altında eve gelir gelenleri daha fazla faydalanmış olacağız. Henüz başvuru konusunda bir takvim belirlemedi. Zaten ödeneğiniz bugün geldi kurumumuzda idareci arkadaşlar ve bir araya gelerek toplanarak bir takvim belirleyeceğiz bir komisyon oluşturacağız. Akabinde Tabii ne şekilde alacağız bunu belirleyeceğiz. Bu konuda herhangi bir net açıklama yok bunu tekrar sizler vasıtasıyla kamuoyun duyuracağım. Kapılarımıza asacağız. 5 günlük bir başvuru tarihi olacak bu başvuru tarihinde herkes gelip kaydını yaptırabilecek. Aynı zamanda hem kurumumuza gelebileceği gibi kayıt için hem de internetten de başvuru yapabilecekleler. Şu anda diğer kamu kurum ve kuruluşları için bir gelen ödenek gelmedi. Bu ödenek sadece Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar için geldi ve şu anda bunun düzenlemesini yapacağız’ akabinde belediyeler ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlar için gelebilir diye bekliyoruz geldiği zaman bunun açıklaması da yapacağız" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları
    1. UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet..
    2. Başkan Batur: “Önceliğimiz kentsel..
    3. Göztepe’de kadro değişiyor
    4. Matematikçiler Derneği Başkanı'nın..
    5. Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı..
    6. Milli Savunma Bakanlığından Diyarbakır..
    7. ‘HP’ dünyanın ilk toner doldurulabilir..
    8. Malatya'da telefon dolandırıcılığına..
    9. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    10. Başkan Büyükkılıç’tan Sporun Kalbine..
    11. "Şampiyon olacağımıza çok inanıyorum"
    12. Bahamalar’da bin 300 kişiden haber..
    13. Elektrik faturasında yüzde 10 iade..
    14. Hindistan’da bakanlık ofisinde yangın
    15. Kuru kayısı reçeli nasıl yapılır?
    16. Erkeklerin yüzde 50’den fazlası..
    17. İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil:..
    18. Afrin'e topçu saldırısı: 2 yaralı
    19. Okullara TYP’den 630 kişi işe alınacak
    20. Hakkari’de kantin denetimi
    21. Elektrik faturasında iade anlaşması..
    22. Başkan Fatma Şahin, gurme ve..
    23. Akupunktur, geleneksel ve tamamlayıcı..
    24. İlik bekleyen öğretim görevlisi..
    25. Orman Genel Müdürlüğü 5 bin personel..
    26. Motosikletin savrulup park halindeki..
    27. İki kardeşi birer günün arayla..
    28. Yerli pamuk ithal pamuğun önüne..
    29. Turistleri gasp ediyorlardı
    30. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!