Okullara HES kodu ile mi girilecek? Okullarda HES kodu zorunlu mu?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan HES, kontrollü sosyal hayat döneminde şehirlerarası yolculuk, kurum ziyareti veya bireysel iletişim gerektiren durumlarda insanların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadıkları bilgisinin güvenli şekilde paylaşılmasını sağlayarak salgının takibine destek oluyor. Salgınla mücadele kapsamında HES kodu uygulamasıyla ilgili daha önce alınan kararlara ek olarak, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce bugün İstanbul geneli için kararlar alındı.

İstanbul’da nerelerde HES kodu zorunlu?

İstanbul’da, 15 Mart'tan itibaren girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilen diğer kurumlar ise şöyle: "Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere), kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri"

Okullarda HES kodu zorunlu mu?

15 Mart'tan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlara girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı ve MEB arasında sağlanan entegrasyonla oluşturulan ve MEB Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yoluyla risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışındaki kişiler ile ziyaretçilerin girişlerinde de HES koduna bakılacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişlerde, öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçiler için HES Kodu kontrollerinin yapılması zorunlu olacak.

İşte İstanbul Valiliği'nin o kararı: