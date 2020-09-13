Okullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

MEB kararıyla 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim modeli ile ders başı yapan öğrenciler yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını sorguluyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklamada bulundu. İşte okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih...

Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin çalacağı saati resmen açıkladı.

İlk olarak 31 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulan yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili son dönemde artan koronavirüs vaka sayılarının ardından Bilim Kurulu tavsiye kararı ile okullarda yüz yüze eğitime başlanması beklenen tarih 21 Eylül olarak açıklanmıştı. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen kabine toplantısında konu ele alınmış ve hem yüz yüze hemde uzaktan eğitimi kapsayacak bir sistemin devreye sokulacağı ifade edilmişti.

Okullar 21 Eylül'de açılacak. 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.