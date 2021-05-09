  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa’da ‘fikri mülkiyet hakkı’ tartışması devam ediyor
İsveç ve İskoçya’dan İsrail’e tepki: Saldırılarla uluslararası hukuk ihlal edildi
Almanya aşırı sağcı terörü durduramıyor!
Berlin’de polis şiddeti ve ırkçılık prot
Eğitim Okullar yaz tatiline ne zaman girecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak?
Eğitim

Okullar yaz tatiline ne zaman girecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman tatil olacak? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Uzaktan eğitim devam etse de pek çok kişi şimdiden yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zamana kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-09 20:03:00 -
Okullar yaz tatiline ne zaman girecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yaz tatili ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümü uzaktan eğitimle geçti. Son olarak tam kapanmayla birlikte öğrenciler uzaktan eğitime döndü. Pek çok kişi yaz tatilinin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapacak?

Okullar yaz tatiline ne zaman girecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitime ayın kaçında başlanacağı henüz açıklanmadı. Kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin netleşmesi bekleniyor. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih kadar yaz tatilinin ne zamana denk geleceği de merak ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim takviminde yaz tatilinin 18 Haziran’da başlayacağı belertilmişti. Ancak salgın sebebiyle okulların kapanacağı tarihin uzaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamalarda 2 Temmuz’a kadar okulları açık tutmak istediklerini ifade etmişti.

Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar kalkıyor mu?
Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar kalkıyor mu?

Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar kalkıyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist işbirlikçi Ekşi Sözlük'e çok sert tepki: 'Çocuk öldüren işgal devletini savunmak kendi anasını satmaktan farksızdır'
Gündem

Siyonist işbirlikçi Ekşi Sözlük'e çok sert tepki: 'Çocuk öldüren işgal devletini savunmak kendi anasını satmaktan farksızdır'

Katil İsrail'in Filistinli mazlumlara yönelik alçak saldırısı, içimizdeki kahpeler tarafından da destek gördü.
Katar emirinden flaş çıkış: Buna hazırız
Dünya

Katar emirinden flaş çıkış: Buna hazırız

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, işgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarını durduracak her türlü rol..
Kılıçdaroğlu'ndan skandal Kanal İstanbul tehdidi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan skandal Kanal İstanbul tehdidi

Türkiye'nin yararına olacak her projenin önüne takoz olmayı kendine görev edinen CHP'nin Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul proje..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay