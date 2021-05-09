Yaz tatili ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümü uzaktan eğitimle geçti. Son olarak tam kapanmayla birlikte öğrenciler uzaktan eğitime döndü. Pek çok kişi yaz tatilinin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapacak?

Okullar yaz tatiline ne zaman girecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitime ayın kaçında başlanacağı henüz açıklanmadı. Kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin netleşmesi bekleniyor. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih kadar yaz tatilinin ne zamana denk geleceği de merak ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim takviminde yaz tatilinin 18 Haziran’da başlayacağı belertilmişti. Ancak salgın sebebiyle okulların kapanacağı tarihin uzaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamalarda 2 Temmuz’a kadar okulları açık tutmak istediklerini ifade etmişti.