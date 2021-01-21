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Eğitim Okullar yarıyıl tatilinden sonra açılacak mı?
Eğitim

Okullar yarıyıl tatilinden sonra açılacak mı?

Okullarda bir süredir devam eden online eğitimin ikinci dönemde de devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu kapsamda "Okullar yarıyıl tatilinden sonra ne zaman açılacak? Yarıyıl tatilinden sonra okullar açılacak mı?" soruları aratılıyor. Türkiye'de koronavirüs salgınında normalleşme ihtimalleri konuşulurken öğrenci ve veliler de okulların yarı yıl tatilinden sonra açılıp açılmayacağını araştırıyor. Peki, Yarı yıl tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak? İşte MEB Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması...

Yeniakit Publisher
2021-01-21 18:12:00 -
Okullar yarıyıl tatilinden sonra açılacak mı?

Okullar yarıyıl tatilinden sonra açılacak mı? sorusu merak ediliyor. Öğrenciler yarıyıl tatiline  22 Ocak Cuma günü girecek. Peki, yarı yıl tatilinden sonra okullar yüz yüze eğitime devam edecek mi?

Okullar yarıyıl tatilinden sonra ne zaman açılacak?

Dönem başında kademeli olarak açılan okullar, yaklaşık bir aydır yeniden kapanmış ve eğitim EBA TV üzerinden yapılmaya başlanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta başlayacak ikinci dönemde okulları mümkün oldukça yüksek kapasitede açmak istediklerini söyledi.

İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci, yarın son kez ders yapacak ve üç haftalık yarıyıl tatili başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin ve öğrenci velilerin merakla beklediği okulların ikinci dönemde yüz yüze eğitime geçip geçmemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Okulların kapalı kalmasının bugünün değil yarının sorunu olduğuna değinen Selçuk; “Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor. Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Ancak 15 Şubat’tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var. Bunu da ilgili tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız. Bu anlamda literatüre ve uygulamalara baktığımızda, elbette küçük yaşların riski daha az” diye konuştu.

Yarıyıl tatili kaç gün olacak?

MEB, koronavirüs nedeniyle 2 hafta olan sömestr tatilinin sadece bu yıl geçerli olacak şekilde 3 hafta yapılacağını bildirdi. Yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.

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