Okullar yarın açılıyor! En kritik ay Eylül ayı! Çocuk hastalıkları için en güçlü bağışıklık güçlendirici besinler

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı. Yaz boyu devam eden çalışmalar ile birlikte binlerce sınıf öğrencilerini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl herkesi kapsayan okula uyum eğitim programı sonrasında ortaokul ve lise öğrencileri yarın eğitime başlayacak.

Eylül ayıyla birlikte mevsim geçişlerinin başlaması ve okulların açılmasıyla çocuk hastalıklarında kritik ay eylül ayı olarak belirtiliyor. Son yıllarda korona virüs, influenza denilen virüsler, nezle virüsleri, bugünlerde fazlaca görülen el, ayak hastalıkları gibi virüsler, suçiçeği, kızamık gibi hastalıkların hepsi virüs hastalıkları. Bunların hedef kitlesi ise çocuklar. Çünkü hem çocukların bağışıklık sistemleri yeterince gelişmemiş durumda hem de çocuklar toplu yaşamaya yetişkinlerden daha fazla müsait. Kreşe giden çocuğun sık hastalanması: Çünkü kreşe, anaokuluna, ilkokula, parka, bahçeye gidiyorlar. Birinin hasta olması demek diğerlerinin de yüzde 80-90 oranında 3-5 gün içinde hasta olması anlamına geliyor. Bu nedenle uzmanlar çocuk hastalıkları için en kritik ayın eylül olduğunu belirtiyor.

Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Hakan Onur, Eylül ayıyla birlikte mevsim geçişlerinin başlaması ve okulların açılmasıyla çocuk hastalıklarında kritik ay olduğunu belirterek uyarılardı bulundu.

Sıcak havaların düşmeye doğru gitmesi ve okulların açılmasıyla birlikte çocukların sık hastalandığı bir döneme girdik. Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Hakan Onur, iki yıldır dünya üzerinde belirgin bir etki oluşturan Covid-19 salgınıyla beraber artık herkesin virüsler ve enfeksiyon hastalıkları konusunda az ya da çok bilgiye sahip olduğunu söyledi.

Dr. Onur, özelikle hijyenin, izolasyonun ne kadar önemli olduğu konusunda kapanmayla birlikte hastalıklarda, özelikle çocuk hastalıklarında belirgin bir azalmanın Covid-19 döneminde görüldüğünü hatırlattı.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ENFEKSİYONLARIN YÜZDE 80'İ VİRÜS KAYNAKLI

Dr. Onur, geçen yılla beraber kapatmaların artık kalmaması, kreşlerin, anaokulların, ilk ve orta öğretim eğitiminin başlamasıyla beraber özelikle 1-4 yaş arasındaki çocuklardan başlamak üzere ortaokul çağının sonuna kadar, 13-14 yaşlarındaki çocuklarda belirgin haslıklarda, özelikle viral hastalıklarda artış gördüklerini anımsattı.

“HASTALIK ATEŞLERİ KÖTÜYE İŞARET DEĞİLDİR”

“Dünya Sağlık Örgütü'ne göre eğer bir çocuk 1-4 yaş arasında ve evde ise yılda 6-8 kez, bu çocuk eğer kreşe veya anaokuluna gitmeye başladıysa bu sayıları birer, ikişer kat artırarak hasta olma hakkına sahip.

Dr. Onur, bu ateşlenmelerin hepsi gerçekten kötüye işaret midir? Tabii ki değildir. Çünkü çocukluk çağındaki enfeksiyon yüzde 80’ni virüslerdir” diyor.

“EYLÜL AYI BİZİM İÇİN ÇOK KRİTİK BİR AYDIR”

“Son yıllarda korona virüs, influenza denilen virüsler, nezle virüsleri, bugünlerde fazlaca görülen el, ayak hastalıkları gibi virüsler, suçiçeği, kızamık gibi bunların hepsi virüs hastalıklarıdır” diyen Dr. Onur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunların hedef kitlesi çocuklardır. Neden çocuklardır? Birincisi daha bağışıklık sistemleri tam gelişmemiş varlıklardır. İkincisi, toplu yaşamaya bizden daha fazla müsaitler. Çünkü kreşe, anaokuluna, ilkokula, parka, bahçeye gidiyorlar. Bunlardan bir kişinin hasta olması demek diğerlerinin de yüzde 80-90 3-5 gün içinde hasta olması demektir. Bu anlamda Eylül ayı bizim için çok kritik bir aydır. Çünkü Eylül ayıyla beraber mevsim değişmeye başlar. Yazdan sonbahara geçeriz ve ani gündüz-gece farklılıkları ve virüslerin en sevdiği şeylerdir. Aşırı sıcakta çok yaşamazlar, onun için Türkiye'de Doğu, Güneydoğu gibi bölgelerde yazın pek hastalık görmeyiz.”

EYLÜL AYINDA 6 AYDAN BÜYÜK HER ÇOCUĞA GRİP AŞISI YAPILABİLİR

Dr. Onur, “Ancak Eylül ayıyla beraber bir mevsimin değişmesi, iki özelikle kreş ve anaokullarının, okulların başlamasıyla beraber özel okullarda 20-25 öğrencinin, devlet okullarında 40-50 öğrencinin bir araya gelmesi, birinin burnunun akması yüzde 50-60’ına etki etmesi beklediğimiz bir durum. Eylül ayı gibi 6 aydan büyük her çocuğa grip aşısı yapılabilir” ifadelerinde bulundu.

HASTA ÇOCUĞUN YEMESİNİ DEĞİL, BOL BOL SIVI TÜKETMESİNİ BEKLEMELİYİZ

Genellikle virüs hastalıkların, tedavisi olmayan hastalıklar olduğunu ifade eden Dr. Onur, sözlerini şöyle tamamladı:

“Elimizde çok fazla özel ilaçlarımız yok. Yavaş yavaş üretilmeye çalışılan, özelikle araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarıyla koronavirüs için, influenza için ağızdan verilen ilaçlar oluşturmakla beraber yine bu hastalıkların yüzde 95-97 civarında herhangi bir ilaç verilerek tedavi edemiyoruz.

Özelikle hasta çocuğun yemesini beklemeyelim, içmesini bekleyelim. Onun için ne kadar çok sıvı alırsa o kadar iyi. Hastalıklarla çocuk bağışıklık geliştirir. Hasta olmadan bir insanın bağışıklığını sağlaması çok mümkün değildir.

Çocukluk döneminde 5 yaşında kadar sık hastalanan bir çocuk 6-7 yaşından sonra okula başladığı zaman daha az hasta olur.”

Kreşe giden çocuğa bağışıklık güçlendirici, 5 yaş bağışıklık güçlendirici,4 yaş bağışıklık güçlendirici veya diğer yaşlar için en güçlü bağışıklık güçlendiriciler neler?

Bağışıklığı güçlendirici besinler nelerdir? Bağışıklık güçlendirici bitkisel

Turunçgiller, Kırmızı ve Yeşil Biber (C Vitamininden zengin besinler)

Havuç, ıspanak, brokoli, kırmızı dolmalık biber (A vitamininden zengin besinler)

Yeşil yapraklı sebzeler (Demir bakımından zengin besinler)

Süt ürünleri (Kalsiyum ve protein içeren gıdalar)