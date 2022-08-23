Koronavirüs vaka sayılarının okulların açılış takvimini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Peki, bu sene uzaktan eğitim mi olacak?

Okullar uzaktan eğitimle mi başlayacak? Korona vakaları artarsa okullar açılmayacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Kovid-19'da dalga 3-4 hafta önce pik noktasına erişti. Günlük 60 bini geçen rakamları gördük, şu an 10 bin rakamlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin bir azalma bekliyoruz. Tahminen kasım-aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Aşıda hatırlatma dozları ihmal edilmemelidir. Özellikle hazırlık anlamında 65 yaşın üzerinde olan, ek hastalığı bulunan kişilerin hatırlatma dozlarını kasım aralık aylarından önce yaptırmalarını önemsiyoruz” dedi.

Kovid-19'un bitmediğini ve yakın zamanda tamamen de ortadan kalkmayacağını vurgulayan Koca, "Ama artık nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Büyüklerimizin ve ek hastalığı olanların hastalık belirtisi olduğunda testlerini erken dönemde yaptırmalarını önemsiyoruz. Çünkü Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gerekebilir." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, okullar açılınca temasın artmasıyla vaka sayılarında da bir miktar artış olabileceğine işaret ederek, "Okullar için endişe etmeyelim. Ancak çocuklarımız kurallara uymada yetişkinlerden daha iyi bir sınav verdi. Okullarda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.