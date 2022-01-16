Okullar tatil mi? Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van’da okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? 17 Ocak 2022 Pazartesi hangi illerde okullar tatil sorularının yanıtı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Başta Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Hakkari olmak üzere birçok ilde kar tatili haberleri olup olmadığı merak ediliyor. İşte 17 Ocak 2022 Pazartesi kar okulların kar tatil ilan edildiği iller ve ilçeler...

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara veriliyor. Haftanın son günü, hangi illerde okullar tatil edildi merak konusu. Öğrenciler, bulundukları il ve ilçede cuma günü okulların olup olmadığını sorguluyor. İşte, okullar tatil olan iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Meteorolojinin 16 Ocak verilerine göre Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgar, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda hızını 70 km'ye çıkaracak.

17 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

Meteoroloji, Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak için sarı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Hakkari için turuncu uyarıda bulundu. Meteoroloji’nin kar yağışı ve fırtına uyarısında bulunduğu illerde okullar tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, sarı ve turuncu uyarıların yapıldığı illerde yarın okullar tatil edleceğine yönelik beklentiler oluştu. Ancak 17 Ocak 2022 Pazartesi yarın okullar tatil olup olmadığına ilişkin henüz valiliklerden bir açıklama gelmedi.