Okullar nerede tatil, hangi ilde kar tatili var? Trabzon, Bolu, Kastamonu, Rize, Artvin, Giresun, Samsun, Ordu’da okullar tatil mi?

Kar tatili olan iller, ilçeler... Yoğun kar yağışı Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’nde etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Marmara, Karadeniz'deki birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Peki hangi ilde okullar tatil? İşte okulların kar tatil edildiği il ve ilçeler ilstesi ile valilik kar tatili açıklaması:

Trabzon'da okullar tatil edidi mi?

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Bolu'da okullar tatil mi?

Bolu’da dün sabah saatlerinde başlayan ve 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün tatil edildi. Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi:

“Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ilimiz genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.”

Kastamonu'da okullara kar tatili var mı?

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 14 ilçede okullar 1 gün tatil edilirken, 3 ilçede de taşımalı eğitime ara verildi.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Merkezü, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Küre, Cide, Daday ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okulların tatil edildiği kaydedildi. Abana, Doğanyurt, Tosya ilçelerindeki okullar eğitime devam edecek.

Ayrıca Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerine 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

Rize'de okullar tatil mi?

Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Rizeli öğrencilere sosyal medya üzerinden ‘Atmacalarım’ diyerek seslenen Rize Valisi Kemal Çeber, kar tatili haberini şu sözlerle duyurdu: “Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişatta belli oldu. Hemen hemen oybirliğiyle bir karara vardık ki... Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir.”

Hakkari'de okullar tatil mi?

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Hakkari Valiliği sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır" dedi.

Artvin'de okullar tatil edildi mi?

Artvin'de okullar tatil mi? Artvin'de kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

Giresun'da okullar tatil mi?

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerde ve Çanakçı, Dereli, Doğankent, Eynesil, Görele, Güce ve Yağlıdere, Bulancak, Espiye, Keşap, Piraziz ile Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Sinop'ta okullar tatil edildi mi?

Sinop’ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Karabük’te okullar tatil mi?

Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerin tamamında eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane’de okullar tatil edidi mi?

Gümüşhane’de özellikle sahile yakın ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından Kürtün ve Torul ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi. ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı belirtildi.

Samsun hangi ilçeside okullar tatil?

Samsun'un Asarcık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verildi. Asarcık Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, “İlçemizde aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 17 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Ordu'da kar tatili var mıı?

Ordu'da kar yağışı nedeniyle 15 ilçenin tamamında, sahil kesimindeki 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında eğitime 17 Ocak tarihinde bir gün ara verilmiştir" denildi.

Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde taşımalı sistem kapsamında olan okullarda ise aynı tarihte bir gün eğitime ara verildiği, bu ilçelerde engelli olan ve hamile olan kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Şırnak'ın hangi ilçelerinde okullar tatil?

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Van liçelerinde okullar tatil mi?

Van'ın Gevaş ve Özalp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi.

Tokat'ta okullar tatil mi?

Tokat'ın Almus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.